Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он объяснил, благодаря чему россияне имеют большое количество боеприпасов.

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Заводы работают в полную силу

Частично страна-агрессор получает снаряды от партнеров. Однако не надо смотреть в сторону Китая, Ирана, Северной Кореи, ведь они не способны выйти за собственные технологические показатели.

По состоянию на 2 февраля 2022 года Россия имела в запасах от 15 до 20 миллионов снарядов 152 и 121 калибра. В то же время американцы – всего 2,5 миллиона боеприпасов 152 калибра.

На начало полномасштабного вторжения цифра производства россиянами снарядов варьировалась 125 – 130 тысяч в месяц, а американцы едва изготавливали 15 тысяч. На показатель 50 тысяч боеприпасов в месяц США вышли осенью 2023 года, а на показатель 80 тысяч, возможно, выйдут осенью 2024 года.

Мы осознаем, настолько это большой потенциал. К тому же россияне сумели нарастить до 30% производство взрывчатых веществ и железа. Сейчас мне кажется, противник стоит на отметке 150 – 170 тысяч в месяц. Больше не могут и думаю, что не смогут, но такой темп будут выдерживать,

– сказал Черник.

Патронные заводы в России работают в полную силу. Взрывчатка добывается из целлюлозы, а целлюлоза – из древесины, по запасу которой Россия едва ли не самая богатая страна в мире, поэтому такие пропорции будут сохраняться в дальнейшем.

"Логика нашей победы – комплексный подход, как можно больше качественного оружия, которое будет работать интегрировано. Это и артиллерия, и РЭБ, и FPV-дроны, и наконец то, что меняет правила игры – авиация и дальнобойные ракеты", – добавил военный эксперт.

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