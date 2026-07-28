Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в разговоре с 24 каналом предположил, какие сложности могут возникнуть при организации в Украине производства ракет для систем Patriot. Также Владимир Зеленский заявил, что наша страна будет производить эти средства вместе с американской оборонной компанией Raytheon .

Удастся ли полностью локализовать производство ракет в Patriot в Украине?

Нарожный отмечает, что получение технологий на производство ракет – только первая составляющая. Однако для того, чтобы приступить к изготовлению этих ракет, Украине нужно построить заводы. Ведь сделать это их на старых советских производствах будет очень трудно.

Предстоит договориться с американскими компаниями – с такими ключевыми поставщиками, как Boeing, – о предоставлении деталей и составляющих этих ракет. Полностью локализовать все производство практически нереально, особенно в условиях войны и учитывая, что Украина – относительно небольшая страна,

– заметил военный эксперт.

Еще один большой вопрос – обучение людей, ведь найти специалистов, имеющих опыт ракетостроения в Украине практически нереально. Поэтому, вероятно, украинских специалистов по инженерному бекграунду и опыту будут отправлять в Соединенные Штаты. Там они будут учиться работать на соответствующем оборудовании, которое будет установлено на заводе. Именно об этом, уверен Нарожный, пойдет речь на переговорах.

Однако даже если получим лицензии на производство ракет для систем Patriot, то заработает оно в Украине, по его мнению, не раньше, по оптимистичным прогнозам, через полтора – два года.

"Но есть еще одна проблема: даже если мы построим это производство, своих ракет все равно будет недостаточно. Можем рассчитывать в лучшем случае на изготовление 50-100 ракет в год. А наша потребность измеряется 50-100 ракет в месяц. Поэтому даже в долгосрочной перспективе мы все равно будем зависеть от партнеров по поставкам ракет", - пояснил он.

Военный эксперт объяснил, когда заработает в Украине производство ракет Patriot: смотрите видео

Потому в перспективе 5+ лет единственный путь для Украины, по словам военного эксперта, интегрироваться в европейскую систему безопасности. Станьте одним из кирпичиков большой стены, которая будет защищать и украинцев, и европейцев от России. Это могут быть ракеты, радары, системы, рассчитывающие баллистику – траекторию ракет, по которым стреляют.

Поэтому больших надежд на то, что этот завод станет нашим спасением от российской баллистики, у меня нет,

– отметил Павел Нарожный.

Однако угроза российской баллистики существует уже сейчас, поэтому сегодня в Украине остается немного вариантов защититься от нее.

Первый – договариваться с союзниками о получении большего количества ракет. Для того чтобы Украина могла сбивать хотя бы 70 – 80% вражеских ракет. Второй – договариваться с союзниками о финансировании наших дальнобойных санкций, которые уже работают,

– отметил основатель БО "Реактивная почта".

Именно эти санкции, уверен он, направлены на разрушение экономики России, тогда она не сможет продолжать войну. Ведь россияне могут производить 60 баллистических ракет в месяц только потому, что экспортируют энергоносители. Поэтому для этого Украине нужны в большом количестве дальнобойные ракеты, такие как Нептун, Фламинго, потенциальная украинская баллистика и дроны, которые должны поражать НПЗ, логистику врага и все, что нужно ему для заработка денег.