Засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом припустив, які складнощі можуть виникнути під час організації в Україні виробництва ракет для систем Patriot. Також Володимир Зеленський заявив, що наша країна вироблятиме ці засоби разом з американською оборонною компанією Raytheon.

Чи вдасться цілком локалізувати виробництво ракет до Patriot в Україні?

Нарожний зазначає, що отримання технологій на виробництво ракет – це лише перша складова. Проте для того, щоб розпочали виготовлення цих ракет, Україні потрібно побудувати заводи. Адже робити це на старих радянських виробництвах буде дуже важко.

Потрібно буде домовитись з американськими компаніями – з такими ключовими постачальниками, як Boeing, – про надання деталей і складових цих ракет. Повністю локалізувати все виробництво практично нереально, особливо в умовах війни і з огляду на те, що Україна – відносно невелика країна,

– зауважив військовий експерт.

Ще одне велике питання – навчання людей, адже знайти фахівців, які мають досвід ракетобудування в Україні практично нереально. Тому, ймовірно, українських спеціалістів з інженерним бекграундом і досвідом відправлятимуть до Сполучених Штатів. Там вони навчатимуться працювати на відповідному обладнанні, яке теоретично буде встановлене на заводі. Саме про це, впевнений Нарожний, йтиме мова на переговорах.

Проте навіть, якщо отримаємо ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot, то запрацює воно в Україні, на його думку, не раніше, за оптимістичними прогнозами, через півтора – два роки.

"Але є ще одна проблема: навіть якщо ми побудуємо це виробництво, своїх ракет усе одно буде недостатньо. Можемо розраховувати в найкращому разі на виготовлення 50 – 100 ракет на рік. А наша потреба вимірюється 50 – 100 ракет на місяць. Тому навіть у довгостроковій перспективі ми все одно будемо залежати від партнерів щодо постачання ракет", – пояснив він.

Військовий експерт пояснив, коли запрацює в Україні виробництво ракет до Patriot: дивіться відео

Тому у перспективі 5+ років єдиний шлях для України, за словами військового експерта, інтегруватися в європейську систему безпеки. Стати однією з цеглинок великої стіни, яка захищатиме і українців, і європейців від Росії. Це можуть бути ракети, радари, системи, які розраховують балістику – траєкторію ракет, якими по нас стріляють.

Тому великих надій на те, що цей завод стане нашим порятунком від російської балістики, у мене немає,

– зазначив Павло Нарожний.

Проте загроза російської балістики існує вже зараз, тому сьогодні Україні залишається небагато варіантів захиститися від неї.

Перший – домовлятися із союзниками про отримання більшої кількості ракет. Для того щоб Україна могла збивати хоча б 70 – 80% ворожих ракет. Другий – домовлятися з союзниками про фінансування наших далекобійних санкцій, які вже працюють,

– зауважив засновник БО "Реактивна пошта".

Саме ці санкції, впевнений він, спрямовані на руйнування економіки Росії, тоді вона не зможе продовжувати війну. Адже росіяни можуть виробляти 60 балістичних ракет на місяць лише тому, що експортують енергоносії. І для цього Україні потрібні у великій кількості далекобійні ракети такі, як "Нептун", "Фламінго", потенційна українська балістика і дрони, які мають уражати НПЗ, логістику ворога і все, що потрібно йому для заробітку грошей.