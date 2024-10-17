В Литве Украина построит завод по производству взрывчатки нового поколения

Литва подписала меморандум с украинской компанией о сотрудничестве в строительстве завода по производству взрывчатых веществ нового поколения.

Это сможет улучшить обороноспособность Литвы, Украины и вообще всей Европы. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Литвы.

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Украина построит в Литве завод по производству взрывчатки

Согласно обнародованной информации, Министерство экономики и инноваций Литвы накануне, 16 октября, подписало меморандум с одной из украинских компаний. Он будет предусматривать совместное строительство завода по производству взрывчатых веществ нового поколения.

Как считают в ведомстве, такое сотрудничество по строительству взрывчатки гексогена (RDX) могло бы улучшить обороноспособность Украины, Литвы и Европы. Скорее всего строительные работы на заводе начнут уже в 2025 году.

Мы активно развиваем сотрудничество в сфере обороны с нашим партнером Украиной. Новый завод по производству взрывчатых веществ в Литве – четкий сигнал агрессору, что мы не отступим,

– подчеркнул министр экономики и инноваций Аушрини Армонайте.

По его словам, оборонный потенциал Украины и Европы растет и будет продолжать расти, как с точки зрения вооружения и боеприпасов, так и с точки зрения передовых технологий обороны и безопасности.

В литовском министерстве отмечают, что взрывчатку RDX могут использовать отдельно или в сочетании с другими взрывчатыми материалами. Она предназначена для производства различных бомб, мин и других взрывчатых веществ.

Вооружение, изготовленное с помощью вышеупомянутого типа взрывчатки, активно используют в войсках стран Североатлантического альянса. Заместитель министра Эрика Курочкина считает, что завод нового поколения, который построят украинцы в Литве, сделает значительный вклад в развитие оборонного комплекса.

К слову, украинская промышленная база способна производить значительно больше дронов, больше снарядов, боевой техники. Однако, по словам Зеленского, есть одна проблема, которая мешает для реализации полного потенциала. Речь идет о недостаточном количестве финансирования.