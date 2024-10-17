Це зможе покращити обороноздатність Литви, України та загалом усієї Європи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки Литви.

Дивіться також Закликав розстрілювати за "російську культуру": литовський політик потрапив у скандал

Україна побудує в Литві завод із виробництва вибухівки

Згідно з оприлюдненою інформацією, Міністерство економіки та інновацій Литви напередодні, 16 жовтня, підписало меморандум з однією з українських компаній. Він передбачатиме спільне будівництво заводу з виробництва вибухових речовин нового покоління.

Як вважають у відомстві, таке співробітництво щодо будівництва вибухівки гексогену (RDX) могло б покращити обороноздатність України, Литви та Європи. Радше за все, будівельні роботи на заводі почнуть вже у 2025 році.

Ми активно розвиваємо співпрацю у сфері оборони з нашим партнером Україною. Новий завод з виробництва вибухових речовин у Литві – чіткий сигнал агресору, що ми не відступимо,

– наголосив міністр економіки та інновацій Аушріні Армонайте.

За його словами, оборонний потенціал України та Європи зростає і продовжуватиме зростати, як з погляду озброєння та боєприпасів, так і з погляду передових технологій оборони та безпеки.

У литовському міністерстві наголошують, що вибухівку RDX можуть використовувати окремо або в поєднанні з іншими вибуховими матеріалами. Вона призначена для виробництва різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин.

Озброєння, виготовлене за допомогою вищезгаданого типу вибухівки, активно використовують у військах країн Північноатлантичного альянсу. Заступниця міністра Еріка Курочкіна вважає, що завод нового покоління, який побудують українці в Литві, зробить значний внесок у розвиток оборонного комплексу.

До слова, українська промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів, бойової техніки. Однак, за словами Зеленського, є одна проблема, яка стоїть на заваді для реалізації повного потенціалу. Йдеться про недостатню кількість фінансування.