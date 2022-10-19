Проклинала Украину, а не Путина: мать ликвидированного оккупанта устроила истерику в автобусе
Россия бросает свое "пушечное мясо" на верную смерть. Однако ни одно просветление к россиянам не приходит.
В сети опубликовали кадры, как мать ликвидированного оккупанта устроила истерику в автобусе. При этом женщина, сын которой пошел убивать украинцев кляла не Владимира Путина, а Украину.
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Женщина устроила истерику в автобусе. Ее сняли на видео, а кадры опубликовали в сети. Слышно, как мать оккупанта допытывается "за что" и сыплет проклятиями.
Потери врага
Россия несет в Украине колоссальные потери. По состоянию на 19 октября 2022 года Генштаб сообщил, что уже удалось ликвидировать 66280 оккупантов. Ежедневно количество "двухсотых" среди мобиков растет. Кроме того, уничтожили:
- танков – 2554 (+6) единицы;
- боевых бронированных машин – 5235 (+16) единиц;
- артиллерийских систем – 1637 (+15) единиц;
- РСЗО – 372 единицы;
- средств ПВО – 189 (+1) единиц;
- самолетов – 269 (+1) единиц
- вертолетов – 242 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) единицы;
- крылатых ракет – 323 (+5) единицы;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) единиц;
- специальной техники – 146 (+2) единиц.
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