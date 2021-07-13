Военному, который ранил 9-летнего мальчика на Житомирщине, сообщили о подозрении
Прокуратура установила, что в Новоград-Волынском военнослужащий во время стрельбы ранил ребенка. Мальчик находится в больнице без сознания. Его состояние стабильно-тяжелое.
Трагедия произошла 12 июля. Задержанному военнослужащему вручили уведомление о подозрении по статье умышленного причинения тяжких телесных повреждений.
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Вину мужчина не признал. Объяснял, что преступление совершил случайно, по неосторожности.
Что грозит стрелку
Специализированная прокуратура сообщила, что в суд подали ходатайство об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.
Правоохранители проверяют, был ли причастен военнослужащий к другим тяжким преступлениям. Продолжается досудебное расследование.
Трагедия в Новоград-Волынском: что известно
- Ребенок получил ранения в своем доме. Военный гостил и решил похвастаться оружием.
- Мужчина отвез раненого мальчика в больницу на собственном авто. Доказывал, что ранение тот получил в другом месте.
- Вероятно, что обвиняемый был полковником главного разведуправления.
- У мальчика прострелен позвоночник, желудок и селезенка.