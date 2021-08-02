Прокуратура взялась за диссертации Кивы и Черного: расследуют возможные подделки

Офис генпрокурора расследует возможные подделки в диссертации нардепов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Черного и Ильи Кивы. За дело взялись после обращения журналистов.

Ранее журналисты-расследователи выяснили, что близкий соратник Медведчука Виктор Черный защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. В работе якобы были фальсификации и "особенности".

Кстати Вероятный преемник Авакова Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации

Какие возможные фальсификации нашли в диссертации

В работе на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти" Черный добавил справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению". Журналисты выяснили, что в документе была подделана подпись Ольги Руденко.

Похожую справку имел Кива

Да, подобная справка была прикреплена и к диссертации Ильи Кивы.

Кроме того, нардепы ссылались на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП в 2018 году.

Черный утверждал, что участвовал в этой конференции. Он убеждал, что его материал якобы опубликован в официальном сборнике на страницах 149 – 151. Правда, официальный печатный сборник содержит только 144 страницы.

Также было выявлено, что диссертация Черного опубликована на сайте МАУП, а Кивы – на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости. Однако в метаданных обоих файлов указанный тот же автор – "DOVGAL".

Открыли дело

Правоохранители открыли дело по использованию поддельного документа. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов, то есть 850 гривен или ограничение свободы до 2 лет.

Фальсификации в диссертации нардепов проверяет Государственное бюро расследований.

Скандал с диссертацией Кивы: что известно