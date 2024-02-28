"Из соображений безопасности": глава военной прокуратуры Днепра приобрел BMW X5 за более чем 3 миллиона

Руководитель Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Дмитрий Лавриненко приобрел BMW X5 2022 года выпуска. Как он объяснил, машина за более чем 3 миллиона гривен ему нужна "из соображений безопасности".

Лавриненко приобрел новый автомобиль в сентябре 2023 года. Согласно декларации, на приобретение BMW X5 он потратил 3,23 миллиона гривен.

Интересно Миллионные доходы, несколько квартир, земельные участки: какими активами владеет семья Гринкевичей

Купил авто, чтобы в случае опасности вывести семью

Руководитель Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Лавриненко приобрел автомобиль 15 сентября 2023 года. Как сообщили журналисты, чиновник купил внедорожник у частного предприятия "Талисман". К слову, у этого предприятия представители госорганов нередко покупают себе новые автомобили.

Поскольку на приобретение BMW X5 Лавриненко потратил более 3,2 миллиона гривен, то журналисты решили поинтересоваться, откуда у чиновника средства на такой дорогой автомобиль. В ответ руководитель прокуратуры заявил, что взял кредит на 5 лет. Часть средств, а именно 1,8 миллиона гривен, Лавриненко внес сразу, а другую часть суммы – взял в кредит.

Приобретение именно такого транспортного средства осуществлено из соображений безопасности и обеспечения надежного подхода к возможному спасению жизни жены и малолетних детей Лавриненко во время полномасштабной войны, которые уже оставили свой дом на территории Донецкой области,

– объяснил Лавриненко.



Лавриненко объяснил приобретение BMW X5 / Фото "Следствие.Инфо"

К слову, в 2022 году Лавриненко задекларировал 55,7 тысячи долларов и 270 тысяч гривен.

Что известно о Лавриненко Как заявили журналисты "Следствие.Инфо", до 2018 года Дмитрий Лавриненко занимал должность начальника отдела Военной прокуратуры сил антитеррористической операции. Впоследствии его назначили военным прокурором Военной прокуратуры Донецкого гарнизона военной прокуратуры объединенных сил. В 2021 Лавриненко возглавил Донецкую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил, а с начала полномасштабной войны его перевели на должность главы Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Руководитель ЦСК ВСУ скрывает многомиллионное состояние

Руководитель Центрального спортивного клуба ВСУ Вадим Высочин не задекларировал большинство своего имущества. Согласно официальным документам, он не имеет ни имений, ни автомобилей. Однако на самом деле ситуация совсем другая.

Так, журналисты обнаружили в семье Высочина минимум 2 элитных дома, а у руководителя ЦСК – элитные автомобили. Говорится о Tesla Model Y 2021 года выпуска, а также Audi A3 2015 года.