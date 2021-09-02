Прокурор по делу Медведчука заскучал и рисовал домик, похожий на тюрьму

Печерский районный суд рассматривал ходатайства о продлении домашнего ареста для Виктора Медведчука. Пока судья был занят изучением документов, один из прокуроров заскучал.

Он начал рисовать домик на свободной стороне листа. Рисунок на бумаге заметили медиа и сфотографировали.

Напомним Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на 2 месяца

"Легкий троллинг?"

Пока прокурора взяла скука, он нарисовал на бумажке дом. Поскольку рядом с ним была нарисована колючая проволока, журналисты предположили, что это тюрьма.

Там добавили: под рисунком прокурор большими буквами написал "ходатайство". Вероятно, именно о держании за решеткой, ему на самом деле хотелось похлопотать. По крайней мере СМИ назвали это "легким троллингом".

Домик-тюрьма от прокурора / Фото Игоря Серова, "Сегодня"

Дело Медведчука: главное

Пророссийскому политику Виктору Медведчуку инкриминируют государственную измену.

Его подозревают в покушении на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.

Подозрение куму Путина генпрокурор Ирина Венедиктова подписала в мае 2021 года.

Печерский райсуд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.

Впоследствии, по истечении срока, арест продлили еще на два месяца. Нынешнее продолжение, которое приняли 2 сентября, уже второе.

Полный текст публикации"Сегодня"

Пока судья по делу Медведчука листает 8 томов, один из прокуроров сидит и рисует домик, похожий на тюрьму. Под тюрьмой прокурор написал слово "ходатайство" жирными буквами.

Легкий троллинг?