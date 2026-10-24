Трамп в пузыре иллюзий: как его решения угрожают Украине и почему саммит с Путиным обернется катастрофой

Представитель Центра по отношениям США – Украина Андрей Добрянский в эксклюзивном анализе для 24 Канала разобрал опасные внешнеполитические маневры Дональда Трампа в преддверии выборов.

Дональд Трамп сознательно отменил санкции против России ради освобождения одного американца, действуя как "король", а не как государственный деятель. Это свидетельствует о готовности политика разрушать институциональные механизмы США ради быстрого пиара. Политик оказался в информационной изоляции, игнорирует данные разведки и готов к катастрофическим сделкам с диктаторами, что ставит под угрозу не только Украину, но и весь западный альянс.

Представитель Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский специально для 24 Канала рассказал о влиянии Трампа на американскую политику, расследовании в отношении Илона Маска и возможных тайных переговорах с Россией. Также эксперт объяснил, почему Вашингтон затягивает с передачей систем Patriot и как Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в США.

К чему приводит информационная изоляция Трампа?

Дональд Трамп находится в своеобразном информационном пузыре, который кардинально искажает его восприятие геополитики и войны в Украине.

Вместо того чтобы опираться на официальные отчеты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и других спецслужб, он отдает предпочтение печатным статьям, которые ему приносят советники. Главный критерий отбора этих материалов – восхваление самого Трампа и подтверждение его предубеждений.

Из-за этого возникают совершенно абсурдные ситуации. Например, Трамп искренне подозревает, что Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не для уничтожения военной машины Кремля, а исключительно для того, чтобы повлиять на американские выборы и навредить республиканцам.

Он не интересуется ежедневными атаками России на украинские города, а вместо этого сосредотачивается на информации, которая подпитывает его раздражение в отношении Украины. Это приводит к тому, что его позиция может меняться каждый день, но она всегда основана на манипулятивных статьях, а не на объективной правде.

Даже после телефонных разговоров с Владимиром Путиным Трамп продолжает жить в иллюзии "мирного диалога", игнорируя то факт, что сразу после этих звонков Россия продолжает ракетный террор.

Такой подход к информации приводит к крайне опасным политическим решениям. Ярким примером является ситуация в связи с увольнением американца Стивена Габбарда.

Трамп фактически отменил санкции против России, предусмотренные законопроектом Линдси Грэма, ради освобождения одного человека. Это дает Кремлю четкий сигнал: можно захватывать невиновных людей и обменивать их на глобальные уступки в американском законодательстве.

Трамп пытается действовать как абсолютный монарх, игнорируя партнеров и долгосрочные последствия. Другой пример – блокировка передачи Украине ракет для систем Patriot, которые уже были оплачены из европейских фондов.

Блокировка уже купленного оружия наносит огромный ущерб репутации Соединенных Штатов. Ни одна страна не захочет подписывать долгосрочные оборонные контракты с Вашингтоном, если существует риск не получить оплаченный товар из-за прихотей одного политика.

Доверие к слову Америки, которое выстраивалось десятилетиями, стремительно рушится. Лидер США начинает напоминать автократов, для которых личное удовольствие и политическая выгода стоят выше справедливости и международного права.

Полный разговор с Добрянским: смотрите видео

Почему встреча с Путиным и Си превратится в кошмар для американского лидера?

На фоне этого Кремль пытается использовать ситуацию в своих интересах, продвигая идею трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России. Встреча Стива Виткоффа с Путиным является частью этой игры.

Российский диктатор стремится получить политический меморандум, который зафиксировал бы его победу при содействии Трампа. Однако эти попытки не имеют ничего общего с настоящей дипломатией.

Виткофф не является профессиональным дипломатом, и его задача – сугубо политическая: подписать хоть какой-то документ для быстрого пиара. Настоящий дипломатический трек требует кропотливой еженедельной работы специалистов, которой сейчас просто нет.

Трамп использует риторику о мире исключительно в качестве прикрытия. Он не заинтересован в реальном урегулировании конфликта, месяцами не общается с президентом Украины и вмешивается в тему войны только тогда, когда ему нужно изменить информационную повестку дня внутри США.

В то же время наиболее опасным сценарием для Украины и всего западного альянса может стать потенциальная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Интересно, что ни Россия, ни Китай не заинтересованы в честных договоренностях с США – их глобальная цель заключается в уничтожении американского влияния.

Если такой саммит состоится, это станет настоящим кошмаром. Трамп подойдет к этим переговорам в максимально слабой позиции: с утраченной международной поддержкой, внутренними экономическими проблемами и низким политическим рейтингом.

В таком состоянии, стремясь к хоть какой-то "победе", он способен подписать любое соглашение, предложенное диктаторами, без надлежащего обсуждения или защиты интересов союзников. История уже знает примеры, когда Трамп соглашался на условия оппонентов за считанные минуты просто из-за нежелания вести сложные переговоры.

Почему президент США боится вмешательства в выборы?

Помимо внешних угроз, ситуация осложняется внутренними процессами в США. Трамп готовится к беспрецедентному вмешательству в избирательный процесс: от попыток задействовать пограничных агентов ICE для запугивания избирателей на участках до антиконституционных требований передать бюллетени на личную проверку через ФБР.

В то же время Россия развернула масштабную онлайн-кампанию по дезинформации, пытаясь ослабить политиков, поддерживающих Украину. Однако эта стратегия дает сбой: республиканцы, выступавшие против помощи Киеву, стремительно теряют рейтинги, тогда как позиции проукраинских кандидатов укрепляются.

Это вселяет надежду, что новый состав Конгресса избавится от радикального влияния крыла MAGA. Отдельной проблемой остается неконтролируемое влияние больших корпораций на геополитику.

Ограничения в работе системы Starlink для украинских дронов по личному приказу Илона Маска является беспрецедентным случаем, когда один бизнесмен меняет ход войны. Эта ситуация, вероятно, станет предметом серьезного расследования в Конгрессе после Нового года, поскольку действия Маска координировались с определенными кругами, но могли нарушать контракты с американским правительством.