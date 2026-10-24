Трамп у бульбашці ілюзій: як його рішення загрожують Україні та чому саміт із Путіним стане катастрофою

Дональд Трамп свідомо скасував санкції проти Росії заради звільнення одного американця, діючи як "король", а не державний діяч. Це свідчить про готовність політика руйнувати інституційні механізми США заради швидкого піару. Політик опинився в інформаційній ізоляції, ігнорує дані розвідки та готовий на катастрофічні угоди з диктаторами, що ставить під удар не лише Україну, а й увесь західний альянс.

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Представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський спеціально для 24 Каналу розповів про вплив Трампа на американську політику, розслідування щодо Ілона Маска та можливі таємні переговори з Росією. Також експерт пояснив, чому Вашингтон зволікає з передачею систем Patriot та як Росія намагається втрутитися у проміжні вибори в США.

До чого призводить інформаційна ізоляція Трампа?

Дональд Трамп перебуває у специфічній інформаційній бульбашці, яка кардинально викривляє його сприйняття геополітики та війни в Україні.

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Замість того, щоб спиратися на офіційні звіти Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та інших безпекових агенцій, він віддає перевагу друкованим статтям, які йому приносять радники. Головний критерій відбору цих матеріалів – вихваляння самого Трампа та підтвердження його упереджень.

Через це виникають абсолютно абсурдні ситуації. Наприклад, Трамп щиро підозрює, що Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах не для знищення воєнної машини Кремля, а виключно для того, щоб вплинути на американські вибори та нашкодити республіканцям.

Він не цікавиться щоденними атаками Росії по українських містах, натомість фокусується на інформації, яка підживлює його роздратування Україною. Це призводить до того, що його позиція може змінюватися щодня, але вона завжди базується на маніпулятивних статтях, а не на об'єктивній правді.

Навіть після телефонних розмов із Володимиром Путіним Трамп залишається в ілюзії "мирного діалогу", ігноруючи той факт, що одразу після цих дзвінків Росія продовжує ракетний терор.

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Такий підхід до інформації трансформується у вкрай небезпечні політичні рішення. Яскравим прикладом є ситуація зі звільненням американця Стівена Габбарда.

Трамп фактично скасував санкції проти Росії, передбачені законопроєктом Ліндсі Грема, заради звільнення однієї людини. Це дає Кремлю чіткий сигнал: можна захоплювати невинних людей і обмінювати їх на глобальні поступки в американському законодавстві.

Трамп намагається діяти як абсолютний монарх, ігноруючи партнерів та довгострокові наслідки. Інший приклад – блокування передачі Україні ракет для систем Patriot, які вже були оплачені з європейських фондів.

Блокування вже купленої зброї створює величезну пляму на репутації Сполучених Штатів. Жодна країна не захоче підписувати довгострокові оборонні контракти з Вашингтоном, якщо є ризик не отримати оплачений товар через забаганки одного політика.

Довіра до слова Америки, яка вибудовувалася десятиліттями, стрімко руйнується. Лідер США починає нагадувати автократів, для яких власне задоволення та політична вигода стоять вище за справедливість та міжнародне право.

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Повна розмова з Добрянським: дивіться відео

Чому зустріч з Путіним і Сі перетвориться на жах для американського лідера?

На тлі цього Кремль намагається використати ситуацію на свою користь, просуваючи ідею тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії. Зустріч Стіва Віткоффа з Путіним є частиною цієї гри.

Російський диктатор прагне отримати політичний меморандум, який би зафіксував його перемогу за сприяння Трампа. Однак ці спроби не мають нічого спільного зі справжньою дипломатією.

Віткофф не є професійним дипломатом, і його завдання – суто політичне: підписати хоч якийсь документ для швидкого піару. Справжній дипломатичний трек вимагає кропіткої щотижневої роботи фахівців, якої зараз просто немає.

Трамп використовує риторику про мир виключно як маскування. Він не зацікавлений у реальному вирішенні конфлікту, місяцями не спілкується з президентом України і втручається в тему війни лише тоді, коли йому потрібно змінити інформаційний порядок денний усередині США.

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Водночас найбільш небезпечним сценарієм для України та всього західного альянсу може стати потенційна зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном. Цікаво, що ані Росія, ані Китай не зацікавлені в чесних домовленостях зі США – їхня глобальна мета полягає у знищенні американського впливу.

Прогнози

Якщо такий саміт відбудеться, це стане справжнім жахом. Трамп підійде до цих переговорів у максимально слабкій позиції: з втраченою міжнародною підтримкою, внутрішніми економічними проблемами та низьким політичним рейтингом.

У такому стані, прагнучи хоч якоїсь "перемоги", він здатен підписати будь-яку угоду, запропоновану диктаторами, без належного обговорення чи захисту інтересів союзників. Історія вже знає приклади, коли Трамп погоджувався на умови опонентів за лічені хвилини просто через небажання вести складні переговори.

Чому президент США боїться втручання у вибори?

Окрім зовнішніх загроз, ситуація ускладнюється внутрішніми процесами в США. Трамп готується до безпрецедентного втручання у виборчий процес: від спроб залучити прикордонних агентів ICE для залякування виборців на дільницях до антиконституційних вимог передати бюлетені на особисту перевірку через ФБР.

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Водночас Росія розгорнула масштабну онлайн-кампанію з дезінформації, намагаючись послабити політиків, які підтримують Україну. Проте ця стратегія дає збій: республіканці, які виступали проти допомоги Києву, стрімко втрачають рейтинги, тоді як позиції проукраїнських кандидатів зростають.

Це дає надію, що новий склад Конгресу позбудеться радикального впливу крила MAGA. Окремою проблемою залишається неконтрольований вплив великих корпорацій на геополітику.

Обмеження роботи системи Starlink для українських дронів за особистим наказом Ілона Маска є безпрецедентним випадком, коли один бізнесмен змінює хід війни. Ця ситуація, ймовірно, стане предметом серйозного розслідування в Конгресі після Нового року, оскільки дії Маска координувалися з певними колами, але могли порушувати контракти з американським урядом.