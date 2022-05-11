Пропаганда Кремля придумала новый фейк об атаке на Змеиный по приказу Зеленского

Центр противодействия дезинформации опроверг новый фейк, распространяемый российской пропагандой относительно острова Змеиный.

Российские пропагандисты пытаются развернуть дискредитационную кампанию против Президента Украины.

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Согласно информации, СМИ страны-оккупанта заявили, что заявляя, что "несмотря на то, что генштаб Украины был против самоубийственной атаки на Змеиный, по совету британских консультантов Владимир Зеленский отдал приказ о проведении операции на острове". Это все является выдумкой пропагандистов.

Какие еще манипуляции распространяют в России

Российская пропаганда утверждает, что "все страны мира, особенно в Латинской Америке и Африке, страдают от последствий конфликта в Украине и санкций в отношении России".

Такая фейковая информация нужна стране-агрессору, чтобы смягчить санкционное давление, которое на нее направлено из-за войны в Украине.

Кроме того, российские СМИ, ссылаясь на якобы посольство России в США, распространили информацию об "абсурдности утверждения Госдепартамента США о причастности Москвы к кибератакам на объекты критической инфраструктуры Украины".

Последние новости с острова Змеиный

В последние дни остров Змеиный стал еще одной горячей точкой столкновения наших героев с российскими оккупантами.

Вооруженные Силы Украины ведут бои за наш легендарный остров Змеиный. Там продолжаются авиационные маневры и наши воины смогли уничтожить вертолет с экипажем орков на борту. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук провел даже параллель со знаменитой Чернобаевкой.

Возле Змеиного Вооруженные Силы Украины уничтожили 2 российских катера типа "Раптор". В этом им посодействовал турецкий беспилотник Bayraktar.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что у острова идут настоящие авиационные баталии. Участие в воздушных боях принимают десятки самолетов. Наши герои сообщают, что в акватории Черного моря россияне несут потери как в своих "островных" силах, так и на судах.

По информации издания Defense Express, после ударов, совершенных Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины по враждебным позициям на Змеином в течение 2 – 3 мая, Россия готовится эвакуировать раненых военнослужащих и тела погибших с острова.

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