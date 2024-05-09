Особенно жестоко взялись за детей: куда направлена пропаганда на оккупированных территориях

Враг не прекращает издевательства над украинским населением на захваченных территориях. Кроме постоянных российских провокаций на территории временно оккупированной части Херсонщины, россияне бросили много сил на привлечение жестокой пропаганды.

Что именно происходит там рассказала 24 Каналу журналистка из Херсона Евгения Вирлич. А также сообщила, какие ужасные нарративы россияне продвигают среди детского населения.

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Холодильник или телевизор

Пропаганда на временно оккупированных территориях набирает бешеные обороты. Россия вкладывает огромные средства в формирование сознания учащихся в школах, формирование пропагандистской культуры, в частности проводит пропагандистские спектакли, распространяет пропагандистскую литературу и тому подобное.

С одной стороны россияне тужатся, чтобы показать, что в регионах все нормально, с другой – ощущается страшный дефицит продовольствия, даже самого элементарного, например, муки.

Чему учат детей

Предатель, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо посетил инаугурацию Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. В честь этого устроил настоящее "победобесие" на Херсонщине.

Враг пользуется тем, что на оккупированных территориях не стабильная интернет-сеть, и люди не имеют постоянного доступа к адекватным источникам информации. Россияне спекулируют вымышленными историческими фактами. Самые распространенные – о могуществе Советского Союза, что все лучшее было придумано в Советском Союзе. Также распространяют много имперских нарративов – Ушаков, Потемкин и тому подобное.

Это россияне записывают в новых учебниках, которых появилось много. Последние выдавали в начале этого года. Привозят их в оккупацию и преподают для детей,

– добавила журналистка.

Оккупанты делают акцент на пропаганду именно детского населения, проводят огромное количество акций. Основными акцентами которых являются – милитаризация, воспитание ненависти ко всему украинскому, американского, британского и польского. Также используют нарративы о нацизме.

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