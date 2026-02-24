У МИД Украины назвали инцидент очередной неудачной информационной провокацией России.

Почему сняли пропагандистский баннер?

Посольство России в Сеуле сняло со своего здания баннер с надписью "Победа будет за нами" именно 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее плакат вызвал беспокойство со стороны дипломатов стран Европейского Союза, работающих в Южной Корее.

По информации, накануне представители государств ЕС обратили внимание на размещение баннера. После этого Министерство иностранных дел Республики Корея обратилось к российской стороне с просьбой демонтировать его. Сначала посольство России отказалось это сделать, однако впоследствии баннер все же убрали.

Кроме того, российское диппредставительство планировало провести 24 февраля мероприятие ко Дню защитника Отечества вблизи своего здания в центре Сеула. Впрочем, в последний момент мероприятие отменили в публичном формате и переформатировали его во внутренний.

Какой была реакция Украины?

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал демонтаж баннера, поблагодарив корейскую сторону за реакцию.

"Мы ценим оперативную реакцию Министерства иностранных дел Республики Корея на предыдущие обращения Украины и партнеров по демонтажу российского пропагандистского баннера. Благодарны всем, кто выступил против его размещения", – сказал чиновник.

Он также отметил, что размещение такого плаката выглядело откровенно провокационным.

Стоит также отметить, что эта российская провокация выглядела довольно бессмысленно. Сложно представить, кого в Сеуле мог убедить баннер на русском языке. Похоже, что речь идет об очередной попытке российских дипломатов освоить бюджетные средства на так называемые информационные операции за рубежом – причем сделанную в довольно примитивный способ,

– сказал Тихий.

Что известно о циничном баннере россиян в центре Сеула?