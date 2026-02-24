У МЗС України назвали інцидент черговою невдалою інформаційною провокацією Росії.

Чому зняли пропагандистський банер?

Посольство Росії у Сеулі зняло зі своєї будівлі банер із написом "Перемога буде за нами" саме 24 лютого – у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше плакат викликав занепокоєння з боку дипломатів країн Європейського Союзу, які працюють у Південній Кореї.

За інформацією, напередодні представники держав ЄС звернули увагу на розміщення банера. Після цього Міністерство закордонних справ Республіки Корея звернулося до російської сторони з проханням демонтувати його. Спершу посольство Росії відмовилося це зробити, однак згодом банер все ж прибрали.

Крім того, російське диппредставництво планувало провести 24 лютого захід до Дня захисника Вітчизни поблизу своєї будівлі у центрі Сеула. Втім, в останній момент захід скасували у публічному форматі та переформатували його у внутрішній.

Якою була реакція України?

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував демонтаж банера, подякувавши корейській стороні за реакцію.

"Ми цінуємо оперативну реакцію Міністерства закордонних справ Республіки Корея на попередні звернення України та партнерів щодо демонтажу російського пропагандистського банера. Вдячні всім, хто виступив проти його розміщення", – сказав посадовець.

Він також наголосив, що розміщення такого плаката виглядало відверто провокаційним.

Варто також зазначити, що ця російська провокація виглядала доволі безглуздо. Складно уявити, кого в Сеулі міг переконати банер російською мовою. Схоже, що йдеться про чергову спробу російських дипломатів освоїти бюджетні кошти на так звані інформаційні операції за кордоном – причому зроблену в досить примітивний спосіб,

– сказав Тихий.

