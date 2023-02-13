"Патриотические песни поют только за бабло": пропаганда Кремля облила грязью россиян
Российская пропаганда в очередной раз вылила кучу грязи в медийное пространство. На этот раз, как ни странно, досталось российской эстраде.
В эфире 24 Канала показали видео с истерикой русского пропагандиста Мардана. На нем он жалуется, что, видите ли, российские звезды шоубизнеса могут быть "патриотами только за деньги".
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Мардан заявил, когда он слушает украинских звезд начинает "слегка грустить", потому что украинская эстрада моментально стала патриотической абсолютно искренне, а главное – безвозмездно.
А наша творческая интеллигенция до сих пор показывает "фигу в кармане". Если соглашается петь патриотические песни, то только за бабло. А лучше, чтобы контракт был на год вперед,
– заметил пропагандист.
Напомним, что именно Путинский прихвост Мардан ранее цинично злорадствовал от ударов российской армии по украинским жилым домам.
Российская пропаганда теряет пыл
Ведущий 24 Канала напомнил, еще год назад в российских "Лужниках" собирались ярые артисты-пропагандисты петь свои патриотические песни. Сейчас все кардинально изменилось. Последняя поездка Владимира Путина в Волгоград выглядела очень плачевной, русский диктатор сидел в коридоре на стульях без всякого ощущения "падобобеседания".
Все потому, что за год войны в Украине Россия не получила достижений, о которых Путин помпезно объявлял.
Аналитики из Института изучения войны, проанализировав последние речи Путина, пришли к выводу, что сейчас он боится произносить конкретные или резонансные цели в оккупационной войне против Украины. Российский диктатор опасается, что в очередной раз они будут невыполнены.
Заявления российской пропаганды: последнее
- На днях прокремлевские медиа заявили, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла: убиты 157 тысяч воинов, ранены 257 тысяч человек. Журналисты проекта "Без лжи" провели расследование. Россияне ссылались на турецкое издание Hurseda Haber, которое якобы получило информацию от "Моссада". Однако в израильской разведке не ведут подсчет убитых украинцев, и турецкое издание имеет репутацию желтой прессы.
- Путинский лакей Дмитрий Медведев после европейских визитов Владимира Зеленского пригрозил Европе "исчезновением". Но очевидно, что сама Россия уже в шаге от такого сценария.
- Главарь "зеков" Евгений Пригожин недавно заявил, что ППК "Вагнер" захватят Украину, однако для этого им нужно, ни мало, ни много, несколько лет. Более того, Пригожин замахнулся и на Францию, Болгарию и другие страны Европы. Напомним, что "вагнеровцы" не могли достичь поставленных задач даже под Бахмутом, потому их заменила российская регулярная армия.