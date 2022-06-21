Пропагандистский ход, – депутат Европарламента о реакции России на "блокаду Калининграда"

В России возмутились запретом Литвы перевозить в Калининградскую область попавшие под санкции Евросоюза товары. Однако все обвинения Кремля по этому поводу являются лишь пропагандистским шагом.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Москва использует эту ситуацию в своих целях.

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Почему России выгодно выдвигать обвинения

Если говорить о запрете транзита товаров в Калининградскую область, то следует понимать, что она входила еще в четвертый пакет санкций, который ЕС ввел против России из-за вторжения в Украину. Его приняли в марте, однако документ вступил в силу 17 июня.

По словам Ауштрявичюса, в Москве все это время молчали, ждали нужного момента, чтобы начать кричать о блокаде со стороны Литвы и якобы желании страны экономически разрушить Калининград.

То есть, зная историю санкций, а также то, что это решение не Литвы, а ЕС, Россия просто дождалась момента и представила все как новый ход со стороны Литвы. Она напала на нас с критикой, пропагандой и другими обвинениями. Это делается для внутренней политики. Это пропагандистский ход Кремля,

– отметил евродепутат.

По мнению Ауштрявичюса, Кремль делает это для нагнетания ситуации между Россией и Литвой и ЕС.

"Они хотят показать, что доблестные российские воины делают все, а здесь такие политики, "плохие дяди" из ЕС стараются им ухудшить жизнь. Однако со стороны России все это делается из-за политических целей", – добавил евродепутат.

"Блокада Калининграда": что известно

Согласно четвертому пакету санкций ЕС против России, принятому 15 марта 2022 года, ограничительные меры по импорту и транзиту российской стали и других изделий из черных металлов в ЕС и через ЕС вступили в силу 17 июня 2022 года. Их нельзя перевозить по территории Сообщества.

Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов 18 июня заявил, что Литва перестала пропускать к ней транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.

В российском МИД назвали действия Литвы "открыто враждебной" провокацией и нарушением международно-правовых обязательств. Поэтому министерство даже вызвало главу посольства Литвы в Москве.

Литва ответила на угрозы России из-за блокады Калининградской области. В МИД страны подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.

МИД Украины встал на защиту литовских друзей. В частности, министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.

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