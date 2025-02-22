Картина мира разрушена: российские пропагандисты не понимают, что им делать

На фоне разговоров о переговорах России и США кремлевские пропагандисты запутались в том, что должны говорить. С одной стороны они надеются снова стать выездными и поехать за границу, а с другой – боятся противоречить официальной риторике.

Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова заметила 24 Каналу, что внутренние разногласия между "рупорами Кремля" очень заметны. Но для Украины это достаточно хороший сигнал.

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Пропагандисты запутались

Стоит помнить, что Россия ведет войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Растерянность, которую сейчас демонстрируют пропагандисты, может помочь Украине. Например, стало очевидно, что в голове у Владимира Путина вообще нет логики.

Сегодня у него так, завтра – иначе. Сегодня Америка – главный враг, завтра – почти союзник. Еще недавно даже не было посольств, визы не выдавали, а теперь все шпионы вернутся на свои рабочие места,

– подчеркнула оппозиционерка.

Ранее американское посольство в Москве казалось едва ли не самым страшным объектом. Но в один момент все изменились и теперь представители обоих государств общаются за одним столом.

Об этом здании транслировали такие "картинки". А теперь что? Картина мира разрушена,

– подытожила Ольга Курносова.

Напомним, после переговоров в Саудовской Аравии Дональд Трамп выступил с критикой украинской власти и похвалил россиян. Он выделил их готовность договариваться, тогда как Владимира Зеленского назвал диктатором.