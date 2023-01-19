Пропагандисты нарисовали карту Польши, что заканчивается под Киевом: как отреагировали в Варшаве

Кремлевские пропагандисты продолжают распространять очередные абсурдные фейки о якобы "посягательстве" Польши на часть территорий Украины. В Варшаве уже отреагировали.

Российские пропагандисты опубликовали в соцсетях фейковую карту, имитирующую прогноз погоды на польском телеканале. Путинские лжецы нарисовали, что Польша "заканчивается" под Киевом. Об этом сообщил основатель Центра исследований современной среды безопасности Михал Марек из Ягеллонского университета.

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Российские пропагандисты распространили очередной фейк

Марек отметил, что в телеграм-каналах появилась карта Польши, якобы представленная во время прогноза погоды на Telewizja Polska. Исследователь подчеркнул, что пропагандисты продолжают распространять сообщения о якобы планах Польши аннексировать Запад Украины.



Россияне нарисовали карту Польши, что заканчивается под Киевом / Скриншот Михала Марека

Кстати, похоже, что российские пропагандисты очень торопились склепать очередной фейк. Ведь на своей вымышленной карте не нарисовали никаких синоптических символов, кроме двух облаков над Варшавой и Львовом.



Очередной фейк российской пропаганды / Скриншот Михала Марека

На абсурдную выходку россиян отреагировал Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши.

Российские военные пропагандисты продолжают антипольскую информационную кампанию, освещая тему якобы военной угрозы со стороны Польши, которая, по версии российской пропаганды, имеет план прямого участия в войне в Украине,

– отметил Станислав Жарин.

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Что нужно знать о российских фейках по поводу "планов" Польши