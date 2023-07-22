В ходе пропагандистского шоу Ольги Скабеевой так называемый политолог Сергей Марков заявил, что Путин не поедет на саммит БРИКС, ведь якобы "американцы и британцы" намерены сбить его самолет, пишет 24 Канал.

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Пропагандисты снова всех "раскусили"

Более того, пропагандист нафантазировал, что британцы и американцы "подговорили" вице-президента ЮАР Поля Машатиле.

В помешанном воображении Маркова вице-президент ЮАР якобы попытался взять Путина на "слабо" и заявил, что ЮАР исполнит ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест диктатора.

Этим же вице-президент также, мол, попытался "подставить" главу ЮАР. Пропагандист убеждает, что у Машатиле какой-то конфликт с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Полет фантазии Маркова оказался очень бессмысленным даже для самой Скабеевой. Она заявила, что это была "конспирологическая версия", на что Марков возмущенно кричал, мол, он говорит "чистую правду".

Путин не едет на саммит БРИКС: что известно