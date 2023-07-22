В ходе пропагандистского шоу Ольги Скабеевой так называемый политолог Сергей Марков заявил, что Путин не поедет на саммит БРИКС, ведь якобы "американцы и британцы" намерены сбить его самолет, пишет 24 Канал.
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Пропагандисты снова всех "раскусили"
Более того, пропагандист нафантазировал, что британцы и американцы "подговорили" вице-президента ЮАР Поля Машатиле.
В помешанном воображении Маркова вице-президент ЮАР якобы попытался взять Путина на "слабо" и заявил, что ЮАР исполнит ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест диктатора.
Этим же вице-президент также, мол, попытался "подставить" главу ЮАР. Пропагандист убеждает, что у Машатиле какой-то конфликт с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Полет фантазии Маркова оказался очень бессмысленным даже для самой Скабеевой. Она заявила, что это была "конспирологическая версия", на что Марков возмущенно кричал, мол, он говорит "чистую правду".
Путин не едет на саммит БРИКС: что известно
- Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС, который в августе состоится в ЮАР. Это подтвердил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС только по видео.
- Вместо Путина в Кремле решили отправить в ЮАР главу российского МИДа Сергея Лаврова.
- Путин отказался лично принять участие в саммите БРИКС из-за ордер на его арест, который в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд. Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав. Среди этих стран и ЮАР.
- 21 июля стало известно, что министерство юстиции ЮАР обратилось за ордером на арест Путина. Это произошло после того, как Кремль пригрозил ЮАР войной, если Путина задержат.