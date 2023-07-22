Під час пропагандистського шоу Ольги Скабєєвої так званий політолог Сергєй Марков заявив, що Путін не поїде на саміт БРІКС, адже нібито "американці та британці" мають намір збити його літак, пише 24 Канал.

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Пропагандисти знову всіх "розкусили"

Що більше, пропагандист нафантазував, що британці та американці "підговорили" віцепрезидента ПАР Поля Машатіле.

У схибленій уяві Маркова віцепрезидент ПАР буцімто спробував взяти Путіна на "слабо" і заявив, що ПАР виконає ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт диктатора.

Цим самим віцепрезидент також, мовляв, спробував "підставити" главу ПАР. Пропагандист переконує, що в Машатіле якийсь конфлікт з президентом ПАР Сірілом Рамафосою.

Політ фантазії Маркова виявився занадто безглуздим навіть для самої Скабєєвої. Вона заявила, що це була "конспірологічна версія", на що Марков обурено волав, мовляв, він говорить "чисту правду".

Путін не їде на саміт БРІКС: що відомо