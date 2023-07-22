Під час пропагандистського шоу Ольги Скабєєвої так званий політолог Сергєй Марков заявив, що Путін не поїде на саміт БРІКС, адже нібито "американці та британці" мають намір збити його літак, пише 24 Канал.
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Пропагандисти знову всіх "розкусили"
Що більше, пропагандист нафантазував, що британці та американці "підговорили" віцепрезидента ПАР Поля Машатіле.
У схибленій уяві Маркова віцепрезидент ПАР буцімто спробував взяти Путіна на "слабо" і заявив, що ПАР виконає ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт диктатора.
Цим самим віцепрезидент також, мовляв, спробував "підставити" главу ПАР. Пропагандист переконує, що в Машатіле якийсь конфлікт з президентом ПАР Сірілом Рамафосою.
Політ фантазії Маркова виявився занадто безглуздим навіть для самої Скабєєвої. Вона заявила, що це була "конспірологічна версія", на що Марков обурено волав, мовляв, він говорить "чисту правду".
Путін не їде на саміт БРІКС: що відомо
- Владімір Путін не приїде на саміт БРІКС, який у серпні відбудеться у ПАР. Це підтвердив президент ПАР Сиріл Рамафоса. Згодом речник Кремля Дмітрій Пєсков повідомив, що Путін вирішив брати участь у саміті БРІКС лише по відео.
- Замість Путіна у Кремлі вирішили відправити у ПАР главу російського МЗС Сергєя Лаврова.
- Путін відмовився особисто взяти участь у саміті БРІКС через ордер на його арешт, який у березні 2023 року видав Міжнародний кримінальний суд. Путіна можуть заарештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут. Серед цих країн і ПАР.
- 21 липня стало відомо, що міністерство юстиції ПАР звернулося за ордером на арешт Путіна. Це сталося після того, як Кремль пригрозив ПАР війною, якщо Путіна затримають.