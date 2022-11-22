За 10 лет до рождения: для чего пропагандисты "похоронили" отца Путина

Российская пропаганда не сдерживает свою фантазию, чтобы показать, насколько они служат Владимиру Путину. Для этого даже его отца похоронили раньше.

Подельники главы Кремля придумали историю о том, что якобы папа Путина был героем. Хотя, очевидно, что это чистой воды ложь.

Заметьте Путин – уже отработанный материал для западных лидеров и своего окружения – Пионтковский

Зачем пропагандисты похоронили папу Путина

...Об этом заявлял и президент Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке, прорывая вражеское кольцо,

– сообщили пропагандисты.



Скриншот по пропагандистскому каналу

Эту "информацию" они написали на движущейся строке. Однако очевидно то, что это ложь. Ведь бои за Невский пятачок были в 1941 – 1944 годах. Однако сам Владимир Путин родился только 7 октября 1952 – то есть ориентировочно через 10 лет от гибели своего биологического папы.

Как такое, возможно, не смогла объяснить даже российская пропаганда, которая постоянно строит воздушные замки без всякого смысла и логического объяснения. Хотя в открытых источниках давно распространена информация, что отец Владимира Путина умер 2 августа 1999 года.

Последние новости о пропаганде Кремля

Оккупанты уже даже не могут делать согласованные заявления. В частности, россиянин опубликовал видео из оккупированного Крыма, где жалуется, что вынужден уезжать с полуострова. Однако так называемая оккупационная "администрация" неубедительно и бестолково отрицает "слухи" об эвакуации.

Даже в американском Институте изучения войны обратили внимание на то, что Путин очень боится критики. Именно поэтому Кремль пытается противодействовать внутренним и внешним источникам инакомыслия.

Кроме того, это уже не первая басня пропагандистов об известных военных преступниках. Недавно пропагандист и сотрудник российской государственной телерадиокомпании Александр Сладков решил создать "героя" из папы Сергея Суровикина, придумав, что он якобы был лётчиком и сбивал американские самолеты.

Смотрите также – Скабаевой закрыли рот: видео