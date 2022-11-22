Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, за время полномасштабного вторжения России в Украину отношение западных политиков к главе Кремля существенно изменилось.

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В частности, это можно проследить за тем, как изменил свою позицию к Россси канцлер Германии Олаф Шольц.

Путин уже все проиграл. Для всех политических лидеров мира он – полностью отработанный материал. Впрочем, как и для своего окружения,

– отметил Пионтковский.

Он добавил, что критика диктатора в России будет нарастать с каждым днем.

"Слабых не любят"

Однако, по словам Пионтковского, не столь важно, что думают о главе Кремля на Западе. Более важно, как его воспринимает Си Цзиньпин. Как отметил российский публицист, отношение лидера Китая и глав других государств красноречиво прослеживалось на международных встречах.

Путина унизили во время состоявшегося в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тогда главе Кремля пришлось оправдываться перед президентом Китая Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди за войну в Украине.

Также довольно пренебрежительно к российскому диктатору отнеслись на саммите Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся в Астане в октябре.

Как объяснил Пионтковский, такое отношение к Путину объясняется тем, что он принял ряд абсолютно самоубийственных решений.

В частности, это мобилизация, заложившая огромную социальную бомбу под весь правящий в России класс. А слабых не любят и презирают,

– отметил российский публицист.

Китай не простит Путину, что тот объединил Запад

Он добавил, что отношение Китая к России также сформировалось из-за слабости Путина.

Напомню формулу американского генерала Бена Ходжеса: Китай никогда не простит Путину то, что российский диктатор пробудил и объединил Запад,

– отметил Пионтковский.

Он напомнил, что после состоявшегося в Женеве в июне 2021 года саммита США – Россия Джо Байден "повторял за Путиным", что Владимир Зеленский должен выполнять Минские договоренности.

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"Такой Запад полностью устраивал лидера Китая. Когда Путин к нему приехал 5 февраля и рассказывал о том, как он за 3 дня захватит Киев, Си Цзиньпин слушал его как покровитель. Если бы это произошло, то Тайвань бы уже был в составе Китая", – рассказал Пионтковский.

Публицист из США подчеркнул, что сейчас Запад стал совсем другим и делает вещи, которые еще год назад были для него немыслимыми.

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