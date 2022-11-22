Посіпаки очільника Кремля придумали історію про те, що нібито батько Путіна був героєм. Хоч, очевидно, що це не так.
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Для чого пропагандисти похоронили батька Путіна
...Про це заявляв і президент Володимир Путін, чий батько загинув на Невському п'ятачку, прориваючи вороже кільце,
– повідомили пропагандисти.
Скриншот з пропагандистського каналу
Цю "інформацію" вони написали на рухомому рядку. Проте очевидним є те, що це брехня. Адже бої за Невський п'ятачок були в 1941 – 1944 роках. Проте сам Владімір Путін народився тільки 7 жовтня 1952 року – тобто орієнтовно через 10 років від загибелі свого біологічного батька.
Як таке можливо не змогла пояснити навіть російська пропаганда, яка постійно будує повітряні замки без будь-якого сенсу та логічного пояснення. Хоч у відкритих джерелах давно поширена інформація, що батько Владіміра Путіна помер 2 серпня 1999 року.
Останні новини про пропаганду Кремля
- Окупанти вже навіть не можуть робити узгоджені заяви. Зокрема, росіянин опублікував відео з окупованого Криму, де жаліється, що змушений їхати з півострова. Проте так звана окупаційна "адміністрація" непереконливо та недолуго заперечує "чутки" про евакуацію.
- Навіть в американському Інституті вивчення війни звернули увагу на те, що Путін дуже боїться критики. Саме тому Кремль намагається протидіяти внутрішнім та зовнішнім джерелам інакомислення.
- Окрім того, це вже не перша байка пропагандистів про відомих воєнних злочинців. Нещодавно пропагандист і співробітник російської державної телерадіокомпанії Алєксандр Сладков вирішив створити "героя" з батька Сєргєя Суровікіна, придумавши, що він нібито був льотчиком та збивав американські літаки.
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