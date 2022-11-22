Посіпаки очільника Кремля придумали історію про те, що нібито батько Путіна був героєм. Хоч, очевидно, що це не так.

Зауважте Путін – вже відпрацьований матеріал для західних лідерів і свого оточення, – Піонтковський

Для чого пропагандисти похоронили батька Путіна

...Про це заявляв і президент Володимир Путін, чий батько загинув на Невському п'ятачку, прориваючи вороже кільце,

– повідомили пропагандисти.



Скриншот з пропагандистського каналу

Цю "інформацію" вони написали на рухомому рядку. Проте очевидним є те, що це брехня. Адже бої за Невський п'ятачок були в 1941 – 1944 роках. Проте сам Владімір Путін народився тільки 7 жовтня 1952 року – тобто орієнтовно через 10 років від загибелі свого біологічного батька.

Як таке можливо не змогла пояснити навіть російська пропаганда, яка постійно будує повітряні замки без будь-якого сенсу та логічного пояснення. Хоч у відкритих джерелах давно поширена інформація, що батько Владіміра Путіна помер 2 серпня 1999 року.

Останні новини про пропаганду Кремля

Окупанти вже навіть не можуть робити узгоджені заяви. Зокрема, росіянин опублікував відео з окупованого Криму, де жаліється, що змушений їхати з півострова. Проте так звана окупаційна "адміністрація" непереконливо та недолуго заперечує "чутки" про евакуацію.

Навіть в американському Інституті вивчення війни звернули увагу на те, що Путін дуже боїться критики. Саме тому Кремль намагається протидіяти внутрішнім та зовнішнім джерелам інакомислення.

Окрім того, це вже не перша байка пропагандистів про відомих воєнних злочинців. Нещодавно пропагандист і співробітник російської державної телерадіокомпанії Алєксандр Сладков вирішив створити "героя" з батька Сєргєя Суровікіна, придумавши, що він нібито був льотчиком та збивав американські літаки.

Дивіться також – Скабаєвій закрили рот: відео