Российские СМИ требуют у Кремля новых ракетных атак, чтобы остановить украинские АЭС, – ISW
Источник:ISW
Оккупанты все еще хотят заставить Украину капитулировать. Пропагандистские СМИ решили, что для этого нужно остановить атомные электростанции.
Об этом 18 февраля рассказали в американском Институте изучения войны (ISW). Отметили, что "вывести из эксплуатации" АЭС призывает Readovka, которая имеет около 1,7 миллиона читателей.
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"Российские агрегаторы новостей выступают за то, чтобы Россия наносила "ответных ударов", которые бы систематически поражали электрическую инфраструктуру, поддерживающую украинские атомные электростанции. Это якобы должно заставить Украину аварийно остановить свои АЭС", – рассказали аналитики.
Возможная причина обстрела Хмельницкого
В Readovka заявили, что российские войска должны приоритетно "вывести из строя" внешнюю электрическую инфраструктуру АЭС, чтобы Украина аварийно остановила объекты. Пропагандисты призывают бить по отдельным подстанциям, обеспечивающим работу станций. По информации "журналистов", это "нанесет ущерб во много раз больше, чем несколько последних массированных ракетных ударов".
Возможно, в Хмельницком нацелились на одну из подстанций, которая поддерживает Хмельницкую АЭС, хотя украинские официальные лица заявили, что российские силы ударили по военному объекту и гражданской инфраструктуре,
– отметили в ISW.
Российская пропаганда: последние новости
- Оккупанты заявили, что военный из Дагестана умер от "сквозного ранения HIMARS".
- Пропагандистка Анна Долгарева заявила, что украинцев нужно убить, а их детей воспитывать по-русски. По ее мнению, Украину нужно бомбить.
- Оккупант Владимир Соловьев угрожал Германии и спрашивал, позволяет ли предоставление Украине танков "бомбить Берлин".
- Российская пропаганда запугивает украинцев, что 24 февраля произойдет "нечто страшное". Однако в Офисе Президента отметили, что это уже произошло, потому что полномасштабная война длится почти год. В настоящее время враг проводит информационную пропагандистскую операцию.
- Россияне транслируют видео, на котором 15-летний ребенок вроде бы очень хочет на фронт. Девочка Люба заявляет, что "не может оставаться на стороне".