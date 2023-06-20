Как бы мы пи**ы не получили за это, – пропагандисты наговорили "лишнего" о подрыве Каховской ГЭС
Кремлевские пропагандисты случайно наговорили "лишнего" о последствиях подрыва Каховской ГЭС. После эфира так называемые "журналисты" забыли выключить микрофон и обсудили то, что их ждет за правду.
В сети оказалось видео, как рупоры Кремля начали обсуждать, не наговорили ли они лишнего о последствиях подрыва Каховской ГЭС, пишет 24 Канал. В эфире прозвучала информация о том, что в Черном море запрещено купаться из-за различных инфекций, попавших в воду после подрыва ГЭС.
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Пропагандиста шокировало заявление коллеги о последствиях подрыва ГЭС
После того, как пропагандисты завершили прямой эфир, они забыли выключить микрофон. Рупоры Кремля опасаются, что им не поздоровится из-за распространения правдивой информации.
Б**ть, я понимаю, что там п**ец. Но можно ли... стоило ли об этом говорить? Ты сказал, что вообще нельзя (купаться в море в Одессе – 24 Канал) б**ять... Сунуться в Черное море... Я что-то о**ел от твоих заявлений, если честно. Как бы мы не получили пи**ы за это. Мы и так вчера уже пи**и получили,
– сказал один из пропагандистов.
Как российские пропагандисты проговорились о последствиях подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео
В Одессе запрещено купаться
- Все пляжи Одессы сочли непригодными для купания в результате подрыва Каховской ГЭС. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполкома горсовета 17 июня.
- На пляжах "Ланжерон", "Лузановка", 10 ст. Большого Фонтана и "Аркадия" взяли пробы воды и нашли выделенные яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных (острицы, волосоголовцы, собачьи аскариды), а также ооцисты криптоспоридий.
- В отобранных пробах на 16 станции Большого Фонтана соленость воды также ниже нормы в 2,4 раза.
- В то же время питьевая вода в Одесской области отвечает всем санитарным нормам.
- В Минреинтеграции также отметили, что употреблять воду из колодцев и каптажей на территориях, затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС, опасно.
- По состоянию на 19 июня в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 18 человек. Кроме того, пропавших без вести пока – 31 человек.