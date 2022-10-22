Мечтали об Одессе, а теперь "хотя бы Бахмут": эпическое видео печальных пропагандистов

Российская армия продолжает терпеть поражение почти на всех боевых направлениях. Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление.

Скабеева заявила, что для армии РФ сейчас главное – не потерять Херсон

В то же время, российские пропагандисты продолжают готовить своих граждан к новым поражениям. Так, главная пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что главная задача войск России сейчас – не потерять Херсон.

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Также Скабеева отметила, что оккупанты сначала должны "закрепиться в Бахмуте", а лишь потом можно говорить о планах по захвату других украинских городов.

Все прелести от взятия Одессы нам известны, как известны все прелести от взятия Киева или хотя бы Николаева… Конечно, освобождение. Нам бы для начала не потерять хотя бы Херсон,

– сказала российская пропагандистка.

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Скабеева радовалась ударам по Украине

Утром 10 октября россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказалось большинство украинских регионов. Оккупанты запустили 84 ракеты, из которых 43 удалось сбить ПВО. Кроме того, враг запустил 24 беспилотника, из которых 13 удалось сбить.

Россияне радовались этому, заявляя "Путин услышал наши молитвы". Так, пропагандистка Ольга Скабеева в эфире своего пропагандистского шоу кичилась ракетными ударами по Украине и демонстрировала кадры, на которых видны поврежденные гражданские объекты.

Путинистка заявила о якобы 150 крылатых ракетах, запущенных Россией. Пропагандистка так восхищалась своим циничным рассказом, что на слове "Украина" у нее голос задрожал.

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