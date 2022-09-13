Пропало все горючее, проблемы только начинаются, – в ОВА рассказали о ситуации в квазиреспубликах

Из-за контрнаступления ВСУ в псевдореспубликах на Донбассе началась паника, а вместе с этим и проблемы. В частности, сообщается, что на оккупированных территориях пропало все топливо.

Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. Она подчеркнула, что из соцсетей с псевдореспублик заметно, что паника на оккупированных территориях присутствует.

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Представитель ОВА отметила, что источники сообщают, что на Донбассе идет постоянное передвижение техники, а также исчезло фактически все горючее из продажи.

Там выстроились огромные очереди на заправках, горючее невозможно найти. Это свидетельство того, что наша украинская армия метко работает, а также можно сделать вывод, что оккупанты сосредотачивают все усилия на том, чтобы заправить свою технику,

– объяснила Игнатченко.

Так, по ее словам, в Мариуполе пропагандисты ранее писали, сколько стоит дизельное топливо и бензин на заправках, а сейчас сообщают, что с этим проблема и ее пытаются решить.

"То есть то, что там начинаются проблемы, это очевидно. И это прекрасно", – добавила представитель Донецкой ОВА.

Игнатченко о ситуации на Донетчине и проблемах оккупантов: видео



Кстати, несмотря на все усилия российских захватчиков, Украина по-прежнему контролирует 45% Донецкой области. Хотя Донетчина – одна из крупнейших областей, которая подвергалась нашествию врага.

В целом Вооруженные Силы Украины за считанные дни освободили от российских оккупантов уже несколько тысяч квадратных километров. Так, по состоянию на 12 сентября свободны почти 6 тысяч квадратных километров, которые еще недавно были оккупированы.