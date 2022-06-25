Пропетляет эта "белорусская крыса", – Пионтковский о давлении Путина на Лукашенко

Путин продолжает пытаться давить на Лукашенко, чтобы впутать его в войну против Украины. В частности, Россия в очередной раз устроила провокации для Беларуси. Однако Лукашенко продолжает опираться и, вероятно, сможет избежать своего участия в войне.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он говорит, что Владимир Путин и даже Борис Ельцин 30 лет пытались втянуть Александра Лукашенко если не в войну, то в Россию.

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Но, как подчеркнул эксперт, белорусский самопровозглашенный президент отчаянно сопротивлялся, обманывал их 30 лет и не хотел становиться "секретарем Минскглавкома".

У него большая практика и опыт надувательства. Мой вывод – пропетляет Лукашенко, он белорусская крыса и сможет пропетлять, потому что послать армию в Украину – это смертельно опасно,

– считает Пионтковский.

По его словам, Путин настаивал, когда это было более актуально, и его войска были под Киевом.

"Я не знаю, что сейчас может сделать Лукашенко, когда вся российская армия замкнута в жестких боях на Донбассе. Поэтому он пропетляет", – ответил публицист.

Как Лукашенко будет выходить из этой ситуации? По мнению Пионтковского, Лукашенко смотрит на общеполитический контекст:

он видит, как с Путиным говорит Токаев (речь идет о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве),

он видит, как смело поднимает эскалацию конфликта Литва,

он видит, что ответил Пентагон после заявления российского МИД относительно Литвы.

Все больше становится понятно, что понты Путина уже не серьезно воспринимаются, это проигравшая страна. И Лукашенко это тоже видит. Зачем он себя в последний момент будет связывать с проигравшей стороной?

– спрашивает эксперт.

Пионтковский о давлении на Лукашенко со стороны России:



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