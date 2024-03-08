Если бы в Одессе со мной рядом стояла Мелони, – Зеленский высказался о "пропутинских" итальянцах

Президент Зеленский уверен, что те люди, которые выступают против поддержки Украины, этим самым одобряют действия Путина. Глава государства объяснил, почему так происходит.

По словам президента, в обществе едва ли не каждой европейской страны, в частности Италии, царят разные настроения. Есть часть людей, которые против предоставления Украине помощи. Зеленский считает, что проблема заключается в том, что они действительно не понимают и не чувствуют, что такое Путин, передает 24 Канал.

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Не знают, что такое Путин

Зеленский отметил, что "сегодня не поддерживать Украину – это поддерживать Россию". Президент выразил уверенность, что только объединенный цивилизованный мир сможет противостоять такому врагу, который "не уважает все те права и свободы, которые мы с вами разделяем".

Глава государства отметил, что часть обществ, которая против Украины и "за" Путина, она просто не чувствует на себе, что такое война.

Если бы в Одессе, когда был нанесен баллистический удар, рядом со мной стоял не премьер-министр Греции, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чтобы сказала она, чтобы сказало итальянское общество,

– спросил президент.

Зеленский заявил, что он не сомневается в том, что Путин – это больной человек, который либо не понимает, что делает, и не способен контролировать свою армию, которая стреляет по гражданским, дипломатам и лидерам других стран. Или Путин – это больной человек, который охотится, потому что этого хочет, потому что его интересует убийство.

По мнению Зеленского, если бы во время атаки на Одессу рядом с ним стояла Мелони, "пропутинским" итальянцам было бы неодинаково.

Президент сказал, что это хорошо, что в Италии и других странах Европы нет сейчас войны. Однако Зеленский уверен, что Путин не удовлетворится тем, что он имеет в Украине. Он убивает здесь, и будет убивать везде.

Планировали ли Зеленского убить в Одессе

В интервью итальянскому каналу президент Зеленский прокомментировал удар по Одессе 6 марта. Эта атака унесла жизни 5 человек. Кроме того, сам удар произошел во время визита в город Зеленского и премьера Греции. Взрыв прогремел в 500 метрах от лидеров.

По словам президента, поскольку это была баллистика, сигнал тревоги не прозвучал вовремя. Он заявил, что не может утверждать, что целью россиян был именно он или греческая делегация. Очевидно для украинского лидера лишь то, что Путин не уважает лидеров других стран и их людей.

Кроме того, глава государства назвал количество попыток российского диктатора его убить. По данным спецслужб, речь идет о 10 раз.