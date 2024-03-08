За словами президента, в суспільстві чи не кожної європейської країни, зокрема Італії, панують різні настрої. Є частина людей, які проти надання Україні допомоги. Зеленський вважає, що проблема полягає в тому, що вони справді не розуміють і не відчувають, що таке Путін, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія так і не повернула в повітряний простір моря А-50, у ворога тривають дискусії, – Олещук

Не знають, що таке Путін

Зеленський наголосив, що "сьогодні не підтримувати Україну – це підтримувати Росію". Президент висловив упевненість, що лише об’єднаний цивілізований світ зможе протистояти такому ворогу, який "не поважає всі ті права і свободи, які ми з вами розділяємо".

Глава держави зазначив, що частина суспільств, яка проти України і "за" Путіна, вона просто не відчуває на собі, що таке війна.

Якби в Одесі, коли був завданий балістичний удар, поруч зі мною стояв не прем’єр-міністр Греції, а прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, щоб сказала вона, щоб сказало італійське суспільство,

– запитав президент.

Зеленський заявив, що він не має сумнівів у тому, що Путін – це хвора людина, яка або не розуміє, що робить, і не здатна контролювати свою армію, яка стріляє по цивільних, дипломатах та лідерах інших країн. Або Путін – це хвора людина, яка полює, бо цього хоче, бо його цікавить вбивство.

На думку Зеленського, якби під час атаки на Одесу поряд з ним стояла Мелоні, "пропутінським" італійцям було б неоднаково.

Президент сказав, що це добре, що в Італії та інших країнах Європи немає зараз війни. Однак Зеленський впевнений, що Путін не задовольниться тим, що він має в Україні. Він вбиває тут, і буде вбивати всюди.

Чи планували Зеленського вбити в Одесі

В інтерв'ю італійському каналу президент Зеленський прокоментував удар по Одесі 6 березня. Ця атака забрала життя 5 людей. Крім того, сам удар стався під час візиту до міста Зеленського та прем'єра Греції. Вибух пролунав за 500 метрів від лідерів.

За словами президента, оскільки це була балістика, сигнал тривоги не пролунав вчасно. Він заявив, що не може стверджувати, що ціллю росіян був саме він чи грецька делегація. Очевидно для українського лідера лише те, що Путін не поважає лідерів інших країн та їхніх людей.

Крім того, глава держави назвав кількість спроб російського диктатора його вбити. За даними спецслужб, йдеться про 10 разів.