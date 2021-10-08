Проработал 770 дней: стало известно, сколько заработал Разумков в должности председателя Рады

8 октября 2021 , 18:19
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Источник:

24 канал

Народные депутаты проголосовали за отзыв Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Он проработал спикером более 2 лет или 770 дней.

Журналистам 24 канала удалось выяснить, сколько денег за это время заработал нардеп. Об этом сообщили в Аппарате ВР в ответ на запрос.

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Сколько заработал Разумков

Следовательно, в период работы с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года зарплата Дмитрия Разумкова в должности главы Верховной Рады составила:

  • 2019 год – 178 528 гривен;
  • 2020 год – 547 563 гривны;
  • 2021 год – 485 751 гривна.

За 2019 год сумма значительно меньше, ведь нардеп проработал только 4 месяца. Всего за 770 дней парламентарий заработал 1 212 042 гривны.

Обратите внимание! Зарплата главы Рады состоит из должностного оклада, премий и надбавок. Самый высокий должностной оклад в спикера – 25 тысяч 224 гривны.


Какую зарплату получил Разумков за время работы спикером / Фото 24 канала

Отставка Разумкова: что известно

  • В сентябре появилась информация о возможной отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что есть "определенные разногласия между фракцией и председателем Рады".
  • Дмитрий Разумков и Давид Арахамия конфликтовали в прямом эфире, так как Разумков направил законопроект об олигархах на оценку Венецианской комиссии.
  • 30 сентября Арахамия пригласил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. 4 октября "Слуги народа" собрали подписи, чтобы начать отзыв Разумкова с должности. В тот же день запустили процедуру.
  • Народные депутаты поддержали отставку политика на внеочередном заседании 7 октября.
Автор: Олег Васьків