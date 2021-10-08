Проработал 770 дней: стало известно, сколько заработал Разумков в должности председателя Рады

Народные депутаты проголосовали за отзыв Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Он проработал спикером более 2 лет или 770 дней.

Журналистам 24 канала удалось выяснить, сколько денег за это время заработал нардеп. Об этом сообщили в Аппарате ВР в ответ на запрос.

Читайте также Посмотрим, как будет работать, – Арахамия о лишении мандата Разумкова

Сколько заработал Разумков

Следовательно, в период работы с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года зарплата Дмитрия Разумкова в должности главы Верховной Рады составила:

2019 год – 178 528 гривен;

2020 год – 547 563 гривны;

2021 год – 485 751 гривна.

За 2019 год сумма значительно меньше, ведь нардеп проработал только 4 месяца. Всего за 770 дней парламентарий заработал 1 212 042 гривны.

Зарплата главы Рады состоит из должностного оклада, премий и надбавок. Самый высокий должностной оклад в спикера – 25 тысяч 224 гривны.



Какую зарплату получил Разумков за время работы спикером / Фото 24 канала

Отставка Разумкова: что известно