Как закончились предсказания самопровозглашенного пророка?

Эванс Эшун приобрел популярность в соцсетях, утверждая, что получил божественное откровение о трехлетних непрерывных дождях, которые затопят мир. Потоп должен был начаться как раз с Рождества 2025 года.

Для подтверждения собственного статуса пророка мужчина назвался Эбо Ноем.

Он активно строил деревянные конструкции, которые называл современными ковчегами (всего около восьми-десяти), и призвал людей готовиться к апокалипсису.



Африканец Эбо Ной строил ковчеги для спасения человечества / Фото из открытых источников

Видео с процессом строительства, где видно простые лодки из досок, собирали миллионы просмотров на TikTok и YouTube, привлекая внимание туристов и любознательных.

Эбо Ной уверял, что один из его "главных ковчегов" якобы способен вместить сотни миллионов людей. Впрочем, 25 декабря 2025 года прошло, а предсказанная катастрофа так и не произошла.

Поэтому "пророк" заявил, что своими молитвами и соблюдением поста он, мол, "убедил Бога отложить наказание" на неопределенный срок, чтобы успеть построить дополнительные суда. Между тем сообщается также, что за перечисленные ему деньги Эванс Эшун смог купить себе Mercedes.

