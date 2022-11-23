Пророссийская литература и миллионы наличных: что нашла СБУ в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины проверила Киево-Печерскую лавру. Так, выявлены некоторые граждане, которые предоставили паспорта и военные билеты СССР.

Более 50 человек прошли опрос, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, находившиеся на территории объектов.

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Что нашла СБУ в Киево-Печерской лавре

Во время проверки некоторые граждане предоставили паспорта и военные билеты СССР. Также были те, у кого вообще не было оригиналов документов, а только их копии, или паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения.

Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван". В то же время, он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании "ANTVAN GROUP" – гражданина России Орлова, владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общественного питания. Сейчас это имущество арестовано в рамках уголовного производства.

Также обнаружено:

пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";

наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.

СБУ провела проверку в Киево-Печерской лавре / фото Служба безопасности Украины

СБУ проверила Киево-Печерскую лавру: смотрите видео

Скандал с Киево-Печерской лаврой

22 ноября Киево-Печерскую лавру посетили сотрудники СБУ. На территории лавры проводились контрразведывательные мероприятия.

В СБУ рассказали, что во время полномасштабного вторжения возрастают риски совершения врагом террористических актов, диверсий, захвата заложников. Особенно это касается мест большого скопления людей.

13 ноября разразился скандал вокруг Киево-Печерской лавры. В сети разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессора, так и за оккупантов.

Позже в Киево-Печерской лавре признались, что песню о "Матушке-Русь" все-таки пели.

Приспешник Путина Песков уже успел прокомментировать обыски в Киево-Печерской лавре в Украине. Он заявил, что "украинская сторона давно воюет с российской православной церковью".

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