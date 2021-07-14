Пророссийские боевики хотят ввести "налог" на маникюр, посуточную аренду жилья и репетиторство
Источник:"Новости Донбасса"
Оккупанты Донецкая то ли ощущают недостаток денег из России, то ли наращивают финансовые аппетиты. Поэтому решили ввести на контролируемой ими территории дополнительные налоги.
В частности, они собрались ввести "регистрацию" самозанятых местных жителей. По меньшей мере, так пишут местные СМИ.
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Новые "налоги" от оккупантов на Донбассе
Оккупанты на Донбассе якобы провели исследование, которое показало: большинство местных жителей спят и видят, как все больше и больше наполняют бюджет боевиков.
Поэтому боевики решили пойти "за голосом народа" – и ввести новые "налоги". В частности, на доход самозанятых лиц.
Под эти "налоги" могут попасть такие виды занятости:
- Предоставление косметологических услуг на дому.
- Предоставление фото- и видеоуслуг.
- Сдача жилья в аренду посуточно и почасово.
- Предоставление услуг репетиторства.
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