Пророссийские боевики хотят ввести "смертную казнь" на фоне "дела Протасевича"

Пророссийские боевики во временно оккупированном Луганске хотят усилить "наказание" до "смертной казни". Все это происходит на фоне задержания журналиста Романа Протасевича в Минске.
В качестве причины для применения "высшей меры наказания" они называют "геноцид и незаконные методы ведения войны".
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Боевики просят выдать им Протасевича
Стоит отметить, что оккупанты в Луганске заявили об "открытии уголовного производства" против Романа Протасевича.
Боевики обвиняют белорусского оппозиционера в якобы участии в боевых действиях в составе украинского батальона "Азов" на Донбассе.
Российские наемники даже обратилась к Беларуси с вопросом: можно ли провести "какие-то следственные действия" с Протасевичем? Лукашенко заявил, что "не против".
Протасевич и война на Донбассе: что известно
- Первым о том, что Протасевич якобы воевал на Донбассе и убивал людей, заявил Александр Лукашенко. Он даже публично назвал блогера "террористом". Самопровозглашенный президент Беларуси, как и боевики, утверждал, что Протасевич входил в "Азов".
- На заявление Лукашенко отреагировал экс-комбат батальона Андрей Белецкий. Он отметил, что Протасевич был на Донбассе, но оружия в руки не брал. Он работал журналистом.
Задержание Протасевича: коротко
- Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 23 мая принудительно посадил самолет Ryanair в Минске.
- На борту находились оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их сразу задержали спецслужбы.
- Протасевич был главным редактором крупнейшего белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA, который во время протестов в Беларуси имел бешеную популярность.
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