Як причину для застосування "найвищої міри покарання" вони називають "геноцид і незаконні методи ведення війни".
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Бойовики просять видати їм Протасевича
Варто зазначити, що окупанти в Луганську заявили про "відкриття кримінального провадження" проти Романа Протасевича.
Бойовики звинувачують білоруського опозиціонера у нібито участі в бойових діях у складі українського батальйону "Азов" на Донбасі.
Російські найманці навіть звернулася до Білорусі зі запитанням: чи можна провести "якісь слідчі дії" з Протасевичем? Лукашенко заявив, що "не проти".
Протасевич та війна на Донбасі: що відомо
- Першим про те, що Протасевич начебто воював на Донбасі та вбивав людей, заявив Олександр Лукашенко. Він навіть публічно назвав блогера "терористом". Самопроголошений президент Білорусі, як і бойовики, стверджував, що Протасевич входив до "Азову".
- На заяву Лукашенка відреагував екскомбат батальйону Андрій Білецький. Він зазначив, що Протасевич був на Донбасі, але зброї до рук не брав. Він працював журналістом.
Затримання Протасевича: коротко
- Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 23 травня примусово посадив літак Ryanair у Мінську.
- На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх одразу затримали спецслужби.
- Протасевич був головним редактором найбільшого білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA, який під час протестів у Білорусі мав шалену популярність.
До теми Посадка літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції спецслужб Росії, – Данілов