Пророссийские боевики ранили троих украинских бойцов

29 октября 2021 , 18:04
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Источник:

ООС

С начала суток 29 октября российские наемники уже успели 9 раз нарушить режим тишины на Донбассе. В результате ранения получили три украинских защитника.

Всем оказали медицинскую помощь и отправили в медучреждение. Чтобы заставить оккупантов прекратить обстрелы, бойцы ООС вынуждены были открыть ответный огонь.

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В каком состоянии раненые

Сообщают, что двое раненых находятся в удовлетворительном состоянии. Зато состояние третьего – средней тяжести.

Где стреляли боевики

  • Возле Причепиловки оккупанты били из автоматических станковых гранатометов.
  • Недалеко от Павлополя – из гранатометов разных систем.
  • В районе Зайцевого наемники, кроме гранатометов, использовали стрелковое оружие.
  • Стрелковое оружие шло в ход и у Старогнатовки.
  • Недалеко от Новотошкивского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • Вблизи Станицы Луганской, Лебединского и Повлополя оккупанты запускали беспилотники. С помощью них они сбрасывали ВОГ-17.
  • Пролет беспилотника с пересечением линии столкновения зафиксировали и в Луганской области. Вероятно, "Орлан-10".

Последние новости с передовой

  • Пророссийские боевики с ночи до утра 26 октября прицельно обстреливали Гранитное. При этом использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. Снаряды попали в пять домов и электросети. К счастью, мирные жители не пострадали.
  • 26 октября в результате атаки оккупантов погиб мастер-сержант Георгий Халиков из Шишаков Полтавской области.
  • В ответ на смертельный обстрел оккупантов украинские защитники впервые применили разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar.
  • Ночью 29 октября на передовой снова было неспокойно. Российские наемники ранили бойца ООС. Его госпитализировали.
Автор: Ольга Музика