Выкрикивала пророссийские лозунги в метро: полиция рассказала детали задержания женщины

В Киеве задержали женщину, которая 17 июля ругалась и выкрикивала пророссийские лозунги в столичном метро. На нее составлен протокол за мелкое хулиганство.

Теперь с ней будут общаться работники СБУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Как женщина объяснила свои действия?

Сетью начали распространять видео на которых женщина ругалась в метро и выкрикивала лозунги вроде "Слава России". После один из пассажиров якобы ударил ее по голове, а другие требовали высадить ее из вагона.

Уже 19 июля правоохранители сообщили, что нашли подозреваемую. Ею оказалась 25-летняя местная жительница.

Во время общения с правоохранителями она объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит,

– говорится в сообщении

Правоохранители составили на нее протокол по статье "Мелкое хулиганство". Ей предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных работ или админареста до 15 суток.

К слову, в столице группа людей устроила празднование "дня победы" в парке Славы. Они использовали запрещенную символику и исполняли российские песни.