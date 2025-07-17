Выкрикивала пророссийские лозунги в метро: полиция рассказала детали задержания женщины
- В Киеве задержали 25-летнюю женщину, которая выкрикивала пророссийские лозунги в метро, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
- На нее составили протокол за "Мелкое хулиганство", предусмотрен штраф, общественные работы или админарест до 15 суток, а также с ней будет работать СБУ.
В Киеве задержали женщину, которая 17 июля ругалась и выкрикивала пророссийские лозунги в столичном метро. На нее составлен протокол за мелкое хулиганство.
Теперь с ней будут общаться работники СБУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Как женщина объяснила свои действия?
Сетью начали распространять видео на которых женщина ругалась в метро и выкрикивала лозунги вроде "Слава России". После один из пассажиров якобы ударил ее по голове, а другие требовали высадить ее из вагона.
Уже 19 июля правоохранители сообщили, что нашли подозреваемую. Ею оказалась 25-летняя местная жительница.
Во время общения с правоохранителями она объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит,
– говорится в сообщении
Правоохранители составили на нее протокол по статье "Мелкое хулиганство". Ей предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных работ или админареста до 15 суток.
К слову, в столице группа людей устроила празднование "дня победы" в парке Славы. Они использовали запрещенную символику и исполняли российские песни.