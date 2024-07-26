"Мы на крыше, здесь вообще п**дец": россияне жалуются из-за прорыва дамбы в Челябинской области
Чрезвычайная ситуация случилась в Челябинской области. Там прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. В зоне затопления находятся около 200 человек – они спасаются на крышах.
Как сообщают росСМИ, прорвало дамбу между насосной и шлюзами водохранилища. Вода очень быстро распространяется, уже затоплено много домовладений.
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Россияне прячутся на крышах
Чрезвычайники отмечают, что произошел смыв плотины длиной 100 метров. Наводнение подступает к таким населенным пунктам, как Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево.
Тем временем в соцсети распространяются видео, на которых местные жители не скрывают своих эмоций.
Так, один россиянин снимает на камеру затопления населенного пункта с крыши собственного дома. Рассказывает, что в самом доме уже очень много воды. "Мы все тонем", – подытоживает он.
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В Челябинской области прорвало дамбу: смотрите видео
Что происходит в Челябинской области: смотрите видео
Напомним, что весной в России произошел прорыв на дамбе в Орске с масштабными последствиями.