Мощный поток воды: в сети появились кадры прорыва дамбы на Беломорканале в Карелии

В России произошел прорыв очередной дамбы. Так, инцидент произошел в Карелии на Беломорско-Балтийском канале.

Российский телеграмм-канал распространил видео момента, на котором видно, как прорвалась дамба, информирует 24 Канал. Отметим, что поток воды был очень сильным, что и сняли камеры видеонаблюдения.

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Прорыв дамбы на Беломорканале в Карелии

В России 29 июля произошел размыв перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Отмечается, что перемычка была временной. Ее ставили на время реконструкции.

Российский телеграмм-канал опубликовал кадры с места чрезвычайной ситуации на территории страны-агрессора. Собственно, камеры видеонаблюдения зафиксировали сам момент прорыва дамбы на Беломорканале в Карелии.

Момент прорыва плотины на Беломоро-Балтийском канале в Карелии,

– говорится в сообщении.

Кадры с момента прорыва дамбы: смотрите на видео

Это видео опубликовали в 20:12 по местному времени. Там отмечали, что на тот момент известно об одном погибшем человеке.