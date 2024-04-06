"Пи**ец, отдыхаю": житель Орска уже больше часа сидит на крыше своего затопленного дома

Российский город Орск продолжает затапливать: там 5 апреля прорвало плотину дамбы. Теперь россияне вынуждены эвакуироваться и сидеть на крышах собственных домов в ожидании спасателей.

Российские телеграмм-каналы опубликовали видео, на котором один из жителей Омска уже более часа сидит на крыше собственного дома в ожидании эвакуации, передает 24 Канал.

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Пи**ец, отдыхаю. Вода вот идет, здесь вода, там вода... Загораем на крыше, птички поют, а вот водичка, в дом зашла уже... Бутылка плавает пустая, жаль, что не с водой,

– комментирует картину вокруг житель Орска.

Из-за прорыва дамбы подтоплено уже около 600 домов. По сообщению МЧС России, вода продолжает прибывать и дальше.

Местные жители ждут спасателей и эвакуацию: внимание, видео содержит нецензурную лексику!

По предварительной информации, в подтопленном Орске эвакуировали 711 человек, в том числе 210 детей. В пунктах временного размещения 257 человек, люди туда все еще прибывают. Российские СМИ даже сообщали, что в Орске объявлен набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения.

Прорыв дамбы в Орске: что известно