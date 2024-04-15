В России большие паводки: в Томске ситуация критическая, есть риск для Новосибирской области

Российские регионы до сих пор продолжает охватывать "большая вода", которая образовалась после разрушения дамбы в Орске и сильных ливней. Ситуация остается критической в ряде населенных пунктов страны-агрессора.

В Томске ситуация близка к критической, кроме того, есть риски затопления для Новосибирской области. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В ряде городов России критическая ситуация с затоплением

По данным российских пропагандистов, уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 631 сантиметра, что означает значительный рост на 1,4 метра за одну ночь. Город Оренбург остается подтопленным, то же время среди россиян растет беспокойство относительно потенциального затопления населенных пунктов в Новосибирской области.

Местные российские власти отметили, что уровень воды в Кургане, как ожидается, превысит опасный уровень, что приведет к подтоплению прибрежных районов с 15 по 18 апреля. Земляной вал, построенный возле села Лагерное для защиты от воды, был смыт. Кроме того, по сообщению МЧС России, от наводнения пострадали 880 жилых домов и приусадебных участков в регионе.

Россию продолжает затапливать после прорыва дамбы в Орске / Фото из российских телеграм-каналов

Кроме того, уровень воды в реке Томь возле Лагерного сада в Томске поднялся на 99 сантиметров за одну ночь, достигнув 860 сантиметров. Таким образом до критического уровня осталось всего 30 сантиметров.

Ожидается, что уровень воды продолжит расти в ближайшие дни, поэтому власти объявили штормовое предупреждение в регионе. В качестве меры предосторожности, более 80 человек были эвакуированы из сел, расположенных вблизи Томска.

Также в Томске размыло насыпную дамбу возле Коммунального моста. Тем временем число затопленных домов под Томском возросло до 138. В регионе затоплены 93 приусадебных участка.

В Томске смыло насыпную дамбу: смотрите видео

В Оренбургской области местные власти сообщили, что 10 656 приусадебных участков и 5 503 домохозяйства, включая 55 многоквартирных домов, все еще остаются подтопленными.

В селе Чаузово Топчихинского района Алтайского края паводковыми водами смыло единственный мост. Кроме того, глава МЧС в Новосибирской области предупредил о потенциальной угрозе наводнения на реках Иня, Берда, Тара и Тартас.

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