Российский Орск – под водой: показываем на карте город, где прорвало дамбу

В российском городе Орск прорвало дамбу. Из-за того, что город постепенно уходит под воду, в Орске начали эвакуацию населения, а спасатели сообщают о первых жертвах.

В пятницу, 5 апреля, российские телеграм-каналы начали сообщать, что в Орске произошел прорыв дамбы, передает 24 Канал. Тогда россияне заявляли, что чрезвычайное происшествие вызвано резким таянием снега, повышением уровня воды в реке Урал и Ириклинском водохранилище.

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Российские СМИ сообщили, что по меньшей мере четыре человека погибли после прорыва дамбы в Орске. В то же время пропагандисты пытаются срочно опровергнуть заявления о жертвах в городе после затопления. Они заявляют, что найденные тела не связаны с затоплением, эти люди погибли "в результате других обстоятельств".

Где расположен Орск

Орск является вторым по величине городом в Оренбургской области России. Эта область, как и сам город, граничит с Казахстаном.

Месторасположение Орска: смотрите на карте

В то же время расстояние до областного центра, Оренбурга, составляет 300 километров.

Прорыв дамбы в Орске: что известно

Вечером 5 апреля в российском городе Орск прорвало дамбу. В зону затопления попали более 4 тысяч домов и более 10 тысяч жителей. Когда дамбу начало прорывать, ее пытались засыпать. Однако ничего из этого не получилось.

Ширина обрушения гидротехнического сооружения составляет 10 метров, а уровень реки Урал, по состоянию на утро 6 апреля, – 9,27 метра, что более чем на 2 метра выше опасного уровня.

Мэр города Орск сообщил, что уровень воды в городе стал критическим. Сейчас затопило Старый город, там уже отсутствует связь и интернет. Также мэр Орска отметил, что уйдет вода из города "не ранее чем через 1,5 – 2 недели".

Водоснабжение Орска снизилось на 30%, часть оборудования подтоплена, запустить его дистанционно сложно. Также в Старом городе есть проблемы с интернетом и связью.

В свое время российский царский режим отправил украинского писателя и художника Тараса Шевченко в ссылку в Орскую крепость.