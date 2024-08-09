Умерло, – Ступак сказал, почему ОДКБ проигнорировало вторжение на территорию России

"Прорыв" границы в Курской области – это первый случай захода иностранных войск на территорию России со времен Второй мировой войны. Российские пропагандисты и политики уже критикуют на бездействие ОДКБ.

Однако союз безопасности, который возглавляет Россия, вообще ничего не комментирует. Хотя создан именно для того, чтобы давать отпор в случае таких действий. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала предположил, почему ОДКБ проигнорировало вторжение.

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Почему союз безопасности Путина до сих пор молчит

Ступак ожидал увидеть на сайте ОДКБ решительное заявление о вторжении в Курскую область, однако ничего не нашел. Такое впечатление, что платформа застыла в 2005 году. Белорусский руководитель Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров также решили проигнорировать заход войск в Россию.

Россияне говорят, мол, "мы не будем просить помощи в ОДКБ". Возможно, чтобы не позориться. Я так понимаю, что никто в этой истории не будет участвовать. Лукашенко "морознулся", корчит из себя великого агрария, у него посевная. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также как-то странно высказался. ОДКБ просто умерло,

– отметил Ступак.

Он сравнил Организацию договора о коллективной безопасности с НАТО – и те, и те не решительные. На будущее всем странам необходимо пересматривать соглашения о безопасности и ликвидировать старые союзы, которые не работают.

И это не просто первое наступление на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Я откровенно не помню, чтобы страна, у которой нет морского флота, большого количества воздушных судов и пеших сил, нападала на государство, которое превосходит ее,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

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В России 4 флота: Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский. Россияне имеют сотни стратегических самолетов и ядерку. Вряд ли есть примеры, когда не ядерная страна нападает на ядерную. А та, в свою очередь, кричит, мол, "не бейте, хулиганов зрения лишают".

ОДКБ – это организация коллективной безопасности, которая существует с 1992 года и в которую сейчас входят 6 государств: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Однако Армения уже в четвертый раз не будет участвовать в учениях ОДКБ "Кобальт-2024", которые состоятся в Новосибирске 14 - 16 августа.