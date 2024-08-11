Заговорили о переговорах с преемником Путина: в Бундестаге поразили заявлением на фоне событий в России

Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер неожиданно высказался относительно боев на Курщине. По его словам, прорыв границы может стать основой мирных переговоров с преемником Путина. А с самим Путиным поговорят разве что в Гааге.

На фоне событий в России от мировых политиков звучат обычно сдержанные заявления. Несколько отличную картину настроений можно составить из инсайдерской информации. Например, Христо Грозев заявил: на Западе изменили отношение к операции после первых двух дней боев. Там поражены масштабом.

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Что заявили в Бундестаге о Курске

Этот шаг показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует, а военное руководство не справляется со своими обязанностями. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И общения с Путиным в Международном уголовном суде,

– написал Маркус Фабер в соцсети Х.

Также глава оборонного комитета Бундестага отметил, что надо продолжать поддерживать Украину. И прошелся по немецким симпатикам Путина.

"Наша военная помощь Украине – это лучшая инвестиция в нашу безопасность. Она ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Это предотвращает превращение украинских гражданских в беженцев. Рупоры Путина в Германии теперь также могут это осознать", – написал он.

Напомним, что в Германии последние несколько месяцев звучат заявления о возможной войне с Россией. Военные и представители оборонного сектора видят угрозу в перспективе ближайших пяти лет.