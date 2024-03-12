Все идет по нашему плану, – в легионе "Свобода России" рассказали об операции добровольцев

Бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" 12 марта зашли на приграничную территорию России. Впоследствии они сообщили о взятии под контроль определенных населенных пунктов.

Российская пропаганда, как всегда говорит, что все якобы под контролем. Об этом 24 Каналу рассказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик", добавив, что это не так, потому что в ночь на 12 марта началась освободительная операция.

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Боец рассказал, что происходит

В операции участвуют три российские формирования, которые состоят из добровольцев. Эти объединенные силы зашли сразу в две российские области – Белгородскую и Курскую.

Сейчас бои продолжаются. Серая зона подвинулась вглубь России. Это не было легко, но если есть хорошая подготовка, хорошая разведка, то все происходит по плану,

– рассказал Алексей Барановский.

В Белгородской области власти сделали выводы из предыдущих рейдов. Ведь легион "Свобода России" уже неоднократно заходил на Белгородщину. Там власть существенно увеличила количество личного состава своей армии, а также количество оборонительных сооружений. Несмотря на это бойцам удалось найти удобное место для прорыва.

Что касается Курской области, то она не была беззащитной, но могу сказать, что мы очень сильно удивили российский генштаб и для них это было неприятной неожиданностью. Российская армия была вынуждена отступать, перегруппировываться. Посмотрим, что будет дальше, но пока все идет по нашему плану,

– добавил Барановский.

Рейд российских добровольцев: контекст