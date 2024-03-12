Хотят сорвать выборы: РДК разоблачили огромную слабость Путина

Легион "Свобода России" и другие российские добровольческие формирования пересекли границу и "идут" на так называемые выборы. Однако, конечно, не для того, чтобы проголосовать.

Операция российских добровольцев, очевидно, связана с "выборами президента" России. Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Шейтельман – политтехнолог. По его словам, перед бойцами есть задача повлиять на статус Владимира Путина и его видение в глазах так называемой элиты.

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Какова цель операции на границе России

Российские добровольцы утром 12 марта прорвались в Белгородскую и Курскую области. Произошло это накануне так называемых "выборов" в России. Бойцы легиона "Свобода России" заявили, что "идут" на выборы, чтобы освободить россиян от террористов, которые захватили власть.

А вот бойцы новосозданного "Сибирского батальона" обратились к своим согражданам с призывом игнорировать "выборы". Один из добровольцев сказал, что незачем голосовать бюллетенями, лучше голосовать калибром.

Очень правильным было заявление, что они "отправились на выборы", потому что это произошло не фигурально, а буквально. Это противовес тем российским "оппозиционерам", которые говорят, что все должно быть мирным путем. Реалистично, они вряд ли захватят всю Россию и найдут там много сторонников, которые к ним присоединятся. Но они могут испортить Путину выборы,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

На самом деле неважно, как будут голосовать россияне и сколько их придет на выборы. В любом случае Кремль представит народу те результаты, которые посчитает нужным. Однако теперь есть нюанс.

"Путин снова может стать "легитимным" – для них, не для нас – президентом России, если его окружение увидит, что он достаточно силен. Но сегодня показало, что он ужасно слаб: у него захватывают два региона, бомбят восемь регионов одновременно, разбомбили крупнейший НПЗ в России", – отметил Шейтельман.

Политтехнолог предположил, что целью Российского добровольческого корпуса, Сибирского батальона и легиона "Свобода России" – выставить Владимира Путина в глазах его же окружения, а также других группировок в России.

Операция на границе России: что известно

Утром 12 марта бойцы легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона зашли на приграничную территорию России. Заметим, что все они – добровольцы, которые воюют в войне на стороне Украины. На видео, которые опубликовали бойцы, было видно, что в Россию они въехали на танках. Впоследствии они сообщили о взятии под контроль определенных населенных пунктов.

Российские власти долго не комментировали события на границе. Только через три часа после начала операции губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что со стороны Украины ведут обстрел поселка Теткино. При этом о прорыве границы он не упомянул. Позже российская ФСБ пыталась убедить россиян, что прорыва границы на самом деле не было, мол, эти попытки удалось предотвратить.

Легион "Свобода России" вскоре сообщил о взятии контроля над Тьоткино. Российская армия же бежала из поселка, оставляя после себя даже технику. После этого доброволец региона сообщил 24 Каналу, что серая зона подвинулась вглубь России.

Активность добровольческих подразделений в приграничных регионах России наблюдается в селе Теткино в Курской области, селе Глотово и Лозовая Рудка, Нехотеевка, а также в районе Новой Таволжанки, что в Белгородской области. Посмотреть, где расположены эти населенные пункты можно в материале 24 Канала.

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик" в комментариирассказал, что одна из целей операции – оттянуть некоторые резервы россиян, чтобы они не попали в Украину. Кроме того, хорошим результатом для российских добровольцев было бы сорвать проведение выборов по крайней мере в Белгородской и Курской областях.