Желающих присоединиться все больше: в легионе "Свобода России" назвали военную задачу операции

Российские добровольческие подразделения пересекли границу с Россией и начали операцию по освобождению этих территорий от путинской армии. Бойцы легиона призывают местное население брать в руки оружие и присоединяться к ним.

Отбор в ряды подразделения очень тщательный, поэтому занимает определенное время. Об этом 24 Каналу рассказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, добавив, что российские власти уже пытались подослать к ним своих агентов.

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Желающих присоединиться очень много

Россияне могут подавать заявки в легион через чат-бот, а также через телеграмм-канал. За последнее время количество таких запросов существенно увеличилось.

Действительно, желающих присоединиться к нашей борьбе все больше. Особенно когда происходят такие рейды, походы на территорию России,

– отметил Алексей Барановский.

Зачисление новых бойцов занимает достаточно долгое время, учитывая серьезную проверку. Добровольцы, которые вступают в ряды подразделения, не могут просто прийти и взять в руки оружие. Более того, уже были случаи, когда выявляли засланных агентов, которые должны были разведать определенную информацию.

Именно поэтому проверки проводят очень тщательно. Возможно, хотелось бы большего роста, но лучше перестраховаться. Сейчас оно медленное, но мы движемся в нужном направлении,

– добавил доброволец легиона "Свобода России".

Какова цель рейда на территорию России

Сейчас боестолкновения продолжаются во многих населенных пунктах, как в Белгородской, так и в Курской области. Однако к поселку Теткино обращено наибольшее внимание, потому что оно стало эпицентром боевых действий.

Если в Белгородской области рейды уже происходили, то для Курской – это стало новинкой. Оттуда и такой большой акцент именно на поселке Теткино.

В приграничных селах Белгородской области ситуация очень напряженная, там есть по меньшей мере 3 – 5 населенных пунктов, где происходят активные боевые столкновения,

– рассказал Барановский.

Серая зона значительно подвинулась от российско-украинской границы вглубь территории России. Именно это добровольцы называют одной из своих военных задач.

"Мы говорили о демилитаризации в приграничных регионах. Именно поэтому будем наносить удары по военным объектам на этой территории. Все для того, чтобы Украина не подвергалась ударам с российской территории. Это одна из наших военных задач, которые мы реализуем во время рейда", – подчеркнул Барановский.

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